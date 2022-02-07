Criza energetică SCUMPEȘTE legumele autohtone: cum EXPLICĂ agricultorii situația
Legumele micilor producători din România vor ajunge anul acesta mai târziu în piețe și vor fi și mult mai scumpe. Asta pentru că agricultorii au avut cheltuieli mai mari ca oricând: au încălzit serele cu centrale pe lemne sau pe motorină, pentru ca răsadurile să nu înghețe.
Scumpirile din ultima vreme au dat peste cap planurile producătorilor de legume. Agricultorii își încălzesc serele cu centrale pe lemne sau pe combustibil, iar costurile sunt enorme.
Dacă nu au temperaturi optime în sere, răsadurile dau roade mult prea târziu, iar legumele autohtone riscă să ajungă pe piață după ce clienții sunt deja sătui de cele din import. În acest fel, agricultorii ajung în situația de a-și arunca marfa sau sunt nevoiți să o vândă pe nimic.
Și prețurile verdeţurilor vândute acum pe piață sunt mai mari față de cele din anii trecuți. Clienții spun, însă, că s-au obișnuit și este deja o regulă ca primele recolte de legume sau verdeţuri să se vândă scump pe tarabe.
