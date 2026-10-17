Pescari iranieni recuperează bunuri de pe nava GFS Pride, scufundată în Strâmtoarea Ormuz

Publicat 17 oct. 2026, 14:19 Sursă adevarul

Sute de pescari iranieni s-au adunat în Strâmtoarea Ormuz pentru a recupera bunuri de pe nava comercială GFS Pride, scufundată după un incendiu. Autoritățile au evacuat echipajul, iar containerele plutitoare creează pericol pentru navigație.

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