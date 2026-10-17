Pescari iranieni recuperează bunuri de pe nava GFS Pride, scufundată în Strâmtoarea Ormuz

Sute de pescari iranieni s-au adunat în Strâmtoarea Ormuz pentru a recupera bunuri de pe nava comercială GFS Pride, scufundată după un incendiu. Autoritățile au evacuat echipajul, iar containerele plutitoare creează pericol pentru navigație.
Nava comercială GFS Pride, înregistrată în Singapore și care transporta peste 2.500 de containere, s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz după ce un incendiu a izbucnit la bord. Potrivit autorităților din Singapore, toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați fără să fie răniți.
Incidentul a atras sute de localnici care s-au îndreptat spre zona naufragiului cu ambarcațiuni mici. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată zeci de bărci navigând printre containerele parțial scufundate, în timp ce bărbați scot din apă telefoane Apple și parfumuri franțuzești.
În alte înregistrări, se observă ambarcațiuni care încearcă să tracteze containere maritime întregi. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a cerut pescarilor să circule cu atenție, deoarece containerele plutitoare reprezintă un pericol pentru navigație.
Contextul incidentului
Susținerea oficială a Marinei iraniene indică faptul că nava a intrat pe o rută maritimă neautorizată și periculoasă, lovind o mină care ar fi provocat incendiul. GFS Pride este cea de-a doua navă scufundată în decurs de 24 de ore și a treia de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie.
Prima dintre aceste nave a fost Cape Dao, sub pavilionul Antigua și Barbuda, scufundată în urma unui atac pe 23 septembrie. Atacurile asupra navelor comerciale din zonă s-au înmulțit în ultimele zile, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului.