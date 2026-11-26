Dinamo București a învins Mladost Zagreb cu 3-0 în prima manșă a șaisprezecimilor Cupei CEV. Returul se joacă pe 2 decembrie, la București.
Echipa feminină de volei CS Dinamo București a obținut o victorie importantă în deplasare și este foarte aproape de calificarea în optimile de finală ale Cupei CEV. Formația din Capitală a învins miercuri seara, 25 noiembrie, echipa croată Mladost Zagreb, cu scorul de 3-0, în prima manșă a șaisprezecimilor de finală.
Dinamovistele au controlat partida și s-au impus în minimum de seturi, scorul pe manșe fiind 25-18, 25-20 și 25-11. Întâlnirea disputată în Croația a durat doar 67 de minute, iar rezultatul le oferă bucureștencelor un avantaj important înaintea returului.
Dinamo București a dominat meciul cu Mladost Zagreb
Formația feminină a clubului Dinamo București a avut o evoluție solidă în confruntarea cu Mladost Zagreb, reușind să câștige toate cele trei seturi.
Primul set a fost adjudecat cu 25-18, dinamovistele au continuat să controleze jocul și în actul secund, câștigat cu 25-20, iar în setul al treilea diferența a fost și mai clară: 25-11.
Victoria din Croația reprezintă un pas important pentru echipa bucureșteană în drumul spre optimile de finală ale Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță organizată de Confederația Europeană de Volei.
Când se joacă returul dintre Dinamo București și Mladost Zagreb
Manșa secundă este programată miercuri, 2 decembrie 2026, la București.
Dinamo pornește cu un avantaj considerabil după succesul categoric din deplasare și are nevoie de o nouă victorie pentru a-și asigura calificarea în optimile de finală.
Dacă va trece de formația croată, echipa bucureșteană va întâlni în faza următoare o altă reprezentantă a României: Volei Alba Blaj.
Volei Alba Blaj așteaptă învingătoarea duelului Dinamo – Mladost Zagreb
Volei Alba Blaj este calificată direct în optimile de finală ale Cupei CEV, unde va întâlni câștigătoarea dublei manșe dintre Dinamo București și Mladost Zagreb.
Primul meci din această confruntare este programat pe 12 ianuarie 2027, la Blaj.
Astfel, România ar putea avea două reprezentante în optimile de finală ale competiției, iar un eventual duel între Dinamo și Volei Alba Blaj ar garanta prezența unei echipe românești în faza următoare a întrecerii.