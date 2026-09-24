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Sport· 2 min citire

Ce spune Mihai Pintilii despre o posibilă revenire la FCSB

Mihai Pintilii FOTO: Wikimedia Commons

Mihai Pintilii FOTO: Wikimedia Commons

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 11:01

Mihai Pintilii nu exclude o nouă colaborare cu Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce fostul secund a demisionat recent de la echipa greacă Levadiakos.

Acesta și-a dat demisia din „motive personale” de la Levadiakos, club la care a activat ca antrenor secund în ultimele două luni, alături de Elias Charalambous.

„E o problemă personală, ca să încheiem discuția. Nu are legătură cu Reghecampf, eu mă gândesc de vreo 3 săptămâni la chestia asta.

Am o relație foarte bună cu Elias, nu există nicio problemă cu el, chiar și cu el am vorbit. Nu are legătură cu nicio ceartă. Pe parte sportivă, echipa creștea ca joc, iar ușor-ușor vor crește și rezultatele.

E o problemă care ține de mine și nu vreau să o dezvolt. E a mea. Nu e grav, e o problemă pe care nu vreau să o discut.

Nu vreau să vorbesc cu «dacă», nu știi ce se întâmplă mâine. Dacă ar fi cu «dacă», m-aș duce la Real Madrid. Nu o să putem să vorbim cu «dacă».

Orice este posibil, dar nu am vorbit cu nimeni de la FCSB, nici cu Laurențiu, nici cu MM, ca să încheiem discuția, pentru că toată lumea crede că se leagă ceva.

Charalambous m-a înțeles, pentru că a înțeles care este situația. A zis că și el ar fi făcut la fel dacă ar fi fost în situația mea. A înțeles situația și chiar nu a zis nimic”, a explicat Mihai Pintilii, la Digi Sport.

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