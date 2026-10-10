Apel urgent pentru donatorii cu grupa AB Rh negativ

Centrul de Transfuzie Sanguină Tulcea face un apel către persoanele care au grupa de sânge AB Rh negativ şi care sunt eligibile pentru donare, pentru a veni în sprijinul pacienţilor care au nevoie de sânge.
„Avem nevoie de ajutorul vostru! Donatorii cu grupa AB Rh negativ sunt rugaţi să vină să doneze sânge. Un gest simplu pentru tine poate însemna enorm pentru un om care are nevoie acum”, au transmis reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină Tulcea.
Donatorii sunt aşteptaţi la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Tulcea, situat pe strada Alunişului nr. 15, în intervalul orar 07.30 – 11.00.
Grupa de sânge AB Rh negativ (AB-) este cea mai rară grupă de sânge din lume, fiind prezentă la aproximativ 0,7% din populația globală.
Daca ai acest tip de sange, afla ca poti primi sange de la toate celelalte grupe de sange, atat timp cat au Rh-ul negativ. In timp ce AB negativ poate primi de la toate grupele negative, persoanele cu AB pozitiv sunt considerati „beneficiarii universali" deoarece pot primi de la absolut toate grupele de sange.