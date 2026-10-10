Apel urgent pentru donatorii cu grupa AB Rh negativ

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:49

Centrul de Transfuzie Sanguină Tulcea face un apel către persoanele care au grupa de sânge AB Rh negativ şi care sunt eligibile pentru donare, pentru a veni în sprijinul pacienţilor care au nevoie de sânge.

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