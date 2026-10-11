Trump anunță armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, cu efect imediat: „Ambele părți au fost de acord. Să nu-l încălcați!”

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 11 octombrie, că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru încetarea imediată a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Liderul de la Casa Albă susține că ambele țări au acceptat înțelegerea și le-a transmis un avertisment să nu o încalce. Anunțul vine după mai multe zile de tensiuni între Washington și Kiev, provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.
Mesajul publicat de Trump pe rețeaua Truth Social marchează o nouă etapă în încercările administrației americane de a obține un armistițiu privind infrastructura energetică. Deocamdată, însă, nici autoritățile de la Kiev, nici cele de la Moscova nu au confirmat oficial acordul anunțat de președintele american.
Donald Trump anunță armistițiu energetic între Rusia și Ucraina: „Ambele părți au fost de acord”
Donald Trump a transmis că înțelegerea dintre cele două țări intră în vigoare imediat și că atacurile asupra obiectivelor energetice trebuie să înceteze. Președintele american nu a oferit însă informații despre durata acordului, condițiile negociate sau măsurile prin care va fi verificată respectarea acestuia.
„Începând de acum, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul american pe Truth Social.
Anunțul lui Trump vine după un schimb dur de replici cu Zelenski
Cu doar o zi înainte, Donald Trump îl criticase puternic pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Liderul american a susținut că aceste operațiuni afectează piața internațională a combustibililor și contribuie la creșterea prețurilor la motorină, inclusiv în Statele Unite. Trump a mers chiar mai departe, afirmând că Ucraina ar trebui să își aleagă un alt președinte, unul care să fie dispus să ajungă la un acord pentru încheierea războiului cu Rusia.
Duminică, înaintea anunțului făcut de liderul american, Volodimir Zelenski declarase că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar numai dacă Moscova încetează, la rândul său, bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene. Președintele ucrainean a insistat că orice măsură de reducere a tensiunilor trebuie să fie reciprocă și însoțită de garanții concrete.
Trump a negociat cu Putin și un acord privind motorina rusească
Noul anunț vine și după discuțiile purtate de Donald Trump cu Vladimir Putin în legătură cu aprovizionarea pieței internaționale cu motorină. Vineri, 9 octombrie, președintele american a anunțat o înțelegere privind exporturile rusești de motorină, într-un moment în care scumpirea combustibililor provoacă nemulțumiri în Statele Unite.
Washingtonul a luat măsuri pentru relaxarea temporară a unor restricții aplicate tranzacțiilor cu motorină rusească. Decizia a provocat reacții critice la Kiev, unde autoritățile se tem că veniturile suplimentare obținute de Moscova ar putea sprijini continuarea războiului.
În paralel, administrația Trump a încercat să obțină un acord limitat privind oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice. Rusia ceruse anterior relaxarea unor sancțiuni în schimbul acceptării unei asemenea înțelegeri.