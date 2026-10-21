Nicușor Dan convoacă CSAT pentru securitatea la Marea Neagră

Incidentele din regiune și protejarea infrastructurii maritime critice vor fi analizate în ședința programată la Palatul Cotroceni.
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Principala temă de pe agenda reuniunii vizează implicațiile de securitate ale incidentelor produse în zona Mării Negre și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de reacție a României.
Potrivit Administrației Prezidențiale, membrii CSAT vor analiza modalitățile prin care apele teritoriale și infrastructura critică maritimă pot fi protejate mai eficient, în contextul riscurilor de securitate din regiune.
Măsuri pentru întărirea capacității de răspuns
Discuțiile se vor concentra și asupra unor soluții pentru întărirea reacției instituțiilor românești în cazul unor eventuale amenințări, precum și asupra protejării obiectivelor strategice din zona maritimă.
Marea Neagră este considerată o zonă esențială pentru securitatea națională, iar evoluțiile regionale impun o monitorizare atentă și o coordonare eficientă între instituțiile responsabile.
Pe agenda ședinței se vor afla și alte teme privind securitatea națională. Până în prezent, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre eventualele decizii care ar putea fi adoptate în urma reuniunii CSAT.