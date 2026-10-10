Luca Niculescu: „Pensiile vor fi indexate în 2027”. Ce spune despre salarii și măsurile de relansare economică

Luca Niculescu a declarat vineri seară că pensiile vor fi indexate în 2027, după doi ani de înghețare. Procentul exact nu a fost stabilit și va depinde de posibilitățile bugetare ale statului.
Întrebat la un post de televiziune despre evoluția veniturilor pensionarilor în anul viitor, premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat că este foarte probabil ca pensiile să fie indexate în 2027. Măsura vine după doi ani în care veniturile au rămas neschimbate, o decizie luată în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar.
Într-o postare ulterioară pe Facebook, Niculescu a precizat că se lucrează la o indexare prudentă, care să poată fi susținută de bugetul de stat. Deocamdată, nu a fost stabilit nici procentul majorării, nici data exactă de aplicare; decizia finală va aparține viitorului Guvern, în funcție de resursele financiare disponibile și de construcția bugetului pentru 2027.
Salariile bugetarilor și reformele economice
Cu privire la veniturile angajaților din sectorul public, premierul desemnat a anunțat intenția de a relua discuțiile pentru adoptarea unei noi legi a salarizării. Acesta a explicat că este necesară o negociere cu sindicatele, patronatele și partidele politice pentru a crea un sistem mai echitabil.
Niculescu nu a anunțat o majorare generală a salariilor bugetarilor pentru anul viitor. În privința economiei, acesta a menționat că programul de guvernare va include măsuri de relansare, cu accent pe îmbunătățirea colectării veniturilor statului, stimularea investițiilor și reducerea cheltuielilor publice.
Printre prioritățile imediate se numără o rectificare bugetară urgentă, necesară pentru a evita blocaje în funcționarea instituțiilor publice, și finalizarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.