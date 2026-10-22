Anca Alexandrescu, comparație între Bolojan și Ciolacu: „A reușit «performanța» să cheltuiască mai mult decât Ciolacu”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care au fost gestionate cheltuielile publice în timpul guvernului Bolojan, comparativ cu guvernul Ciolacu din 2024. Realizatoarea a susținut că majorările de taxe și reducerile de cheltuieli nu s-ar fi reflectat în diminuarea sumelor cheltuite de stat și a cerut explicații privind destinația banilor împrumutați.
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a ridicat și problema plăților către furnizori și constructori. Totodată, a solicitat transparență în privința sumelor alocate pentru înzestrare militară și pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova.
Anca Alexandrescu, comparație între guvernele Bolojan și Ciolacu
Realizatoarea a declarat că a comparat cifrele celor două guvernări și a acuzat executivul condus de Ilie Bolojan că a cheltuit mai mult, în pofida măsurilor fiscale și a reducerilor de venituri pe care le-a invocat.
„A reușit performanța, cu ghilimele de rigoare, Bolojan să cheltuiască mult mai mulți bani decât Ciolacu”, a afirmat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.
Aceasta a pus în contrast măsurile atribuite celor două guverne, susținând că, în perioada guvernării Ciolacu, au fost majorate pensii și salarii, în timp ce guvernarea Bolojan ar fi redus cheltuieli care îi privesc direct pe români și ar fi majorat taxele.
Ce susține despre plățile către constructori
O altă temă abordată a fost situația obligațiilor de plată ale statului. Anca Alexandrescu a acuzat existența unor plăți amânate către furnizori și constructori și a susținut că unele companii ar fi evitat emiterea facturilor de teama întârzierii încasărilor.
„Am informația certă că cel puțin un constructor de autostrăzi român, cel mai mare, are facturi neemise de un miliard de euro. Repet, neemise, de un miliard de euro”, a declarat aceasta.
Explicații cerute despre banii împrumutați și ajutorul pentru Ucraina
Realizatoarea a cerut autorităților să explice destinația împrumuturilor statului, în condițiile în care, potrivit afirmațiilor sale, au fost reduse mai multe categorii de cheltuieli.
„Totuși unde s-au dus acești bani împrumutați, aceste sume uriașe?”, a întrebat Anca Alexandrescu.
Aceasta a avansat drept concluzie proprie ideea că banii ar fi fost direcționați către armament și către sprijinirea Republicii Moldova și Ucrainei.
„Eu sper ca acest guvern să aibă onestitatea să scoată la suprafață, în sfârșit, să vedem câți din banii poporului român [...] au ajuns în Ucraina”, a afirmat realizatoarea.
Anca Alexandrescu a cerut mai multă transparență din partea instituțiilor și a susținut că România trebuie să promoveze pacea, invocând totodată situația de securitate de la granița cu Ucraina.