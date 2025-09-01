Astăzi, vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică, iar în vestul, centrul și sudul țării se va încălzi. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei vor mai fi înnorări și averse (izolat însoțite de descărcări electrice) local la munte și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul și nord-estul teritoriului, precum și în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

Înj București, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

