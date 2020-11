Ministrul Economiei a spus, la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Legile Puterii, că până în 2022 alocațiile copiilor vor fi dublate. Asta în timp ce pensiile românilor vor crește cu 46%, până în 2024.

Pana in 2022, vom dubla alocatiile copiilor. PNL a marit alocatiile copiilor, acum am marit cu 20% si le vom dubla pana in 2022. Pensiile le-am marit cu 14% in acest an. In ianuarte, toti credeam acest lucru si il faceam, dar a venit criza. In 2024, pensiile vor creste cu 46%”, a spus Virgil Popescu, la Realitatea PLUS.

Nici taxa unică nu va fi desfiinţată, a mai anunțat ministrul.

„Am spus ca taxa unica ramane. E conceptul nostru liberal”, a mai spus Popescu.

Sursa: Realitatea Financiara