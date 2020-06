Municipiul Tulcea a avut înainte de 1989 o secţie de karting la Palatul Copiilor prin care au trecut o serie de copii foarte talentaţi (unul dintre ei fiind Mihai George Munteanu – n..n.), cu mare potenţial să ajungă ceea ce azi înseamnă în Formula 1 George Hamilton, liderul autoritar al competiţiei supreme de automobilism. La 10 ani după Revoluţie, un alt mare talent al automobilismului corfirma din micul oraş de pe malul Dunării nu doar în competiţiile naţionale ci şi în cele internaţionale: Constantin Răileanu. Din păcate, apartenenţa la un oraş care nu a făcut nimic pentru el ca şi promovare sau finanţare dar şi faptul că era un pilot român, adică dintr-o ţară fără tradiţie în automobilism a facut ca cea mai bună performanţă internaţională a sa să fie cel mai bun pilot debutant în Formula Ford, după o salbă de medalii de campion al României şi al Cupei Ucrainei.

După atâţia ani în care sportul cu motor a lipsit din peisajul tulcean (cu excepţia unor „liniuţe” pe strada Orizontului), iată că Tulcea va fi reprezentată iar, din 25 iunie 2020, în Campionatul Naţional de Karting prin pilotul Ştefan Manole care va reprezenta … Praga Racing Braşov. Că aşa-i în automobilism!

Recomandarea instructorului

„Subsemnatul, Ernest Brezina, în calitate de instructor licenţiat în automobilism sportiv ramura karting, doresc să vă rețin atenția și cu permisiunea dumneavoastră să vă dezvălui câteva aspecte pe care anul acesta le-am descoperit în tânărul Ştefan Manole ce a venit de foarte departe să urmeze cursurile școlii de karting Praga Racing”, îşi începe declaraţia actualul instructor al pilotului din Tulcea care va participa peste trei săptămâni la primul său concurs oficial din carieră.

„Pe durata desfăşurării orelor de curs, predate intensiv și cu mult accent pe partea practică, am remarcat mai multe aspecte pozitive care m-au încurajat să-l forțez tot mai mult și în final să îmi exprim plăcerea de a fi lucrat împreuna. În primul rând am descoperit un tânăr cu foarte mult bun simţ, poate chiar ușor timid, ce mă urmărea cu privirea permanent și era atent strict la ceea ce el are de făcut. Nimic din jurul nostru nu-i distrăgea atenția. Chiar și atunci când noi făceam o simplă analiza a celor întâmplate în pistă, el era mereu atent la detalii și căuta la fiecare pas să înțeleagă și să-și explice fizic consecințele fiecărei acțiuni în parte. Am decoperit un tânăr echilibrat, cu foarte mult curaj, un tânăr dispus să aștepte atunci când a fost cazul, un tânăr pe care la final l-am felicitat și căruia personal i-am cerut să continue întrucât ce are el acolo în sistemul său genetic, nu se evidenţiază în mulți copii, nici după mai mulți ani de practică în pista. Prin urmare, vă rog să vă îndreptăţi atenția asupra acestui tânăr, Ştefan Manole, să-i acordați o șansa şi să îl susţineţi pentru cât mai mult timp, ca să-și urmeze talentul nativ. El va avea nevoie de multe ore de pistă, de experiența pe care nu o poate acumula decât în febra curselor iar familia îl susţine și se dedica lui, iar asta crează un mediu propice dezvoltării sale rapide. Cu siguranța vor fi momente dificile, e posibil la început să mai și greşim, însă nu am nici o urmă de îndoială că încă din primul an vom livra și rezultate fantastice.”, este pariul lui Ernest Brezina pentru Campionatul Naţional de Karting din acest an.

Cum a apărut „virusul automobilismului” într-un copil de 11 ani

„Prima lecţie de pilotaj a fost la Varna pur şi simplu dintr-o prostie. Apoi am mers la cursuri de pilotaj la Bacău, unde instructorul a avut doar vorbe de laudă la adresa lui Ştefan” spune inginerul George Manole, tatăl lui Ştefan.

„Văzând calităţile spuse de instructor am început să căutăm pe altcineva care să ne spună cât de bun este Ştefan. Am găsit la Braşov un instructor şi un mecanic care au inceout să lucreze cu Ştefan. În 2 zile de antrenamentet şi teste pe circuit cei doi (instructor, mecanic) au spus că acest copil este mult peste ce cere Federaţia Romană de Karting şi ar trebui băgat la categoria superioară de junior. Noi am rămas cu picioarele pe pământ şi a spus că întâi trebuie la categoria sa de mini. În weekendul ce a trecut s-au făcut antrenamente, şi la Prejmer (pe ploaie), şi la Târgu Secuiesc pe uscat, unde acest copil a avut o evoluţie fulminantă, depăşind aşteptările mecanicilor şi ale telemetriştilor(cei crae ţin evidenţa cursei din punct de vedere electronic). Acest copil merită mlta atenţie. Are pontential şi îl evidenţiază prin cele cerute de către mecanic şi telemetrist.” mai spune tatăl viitorului Hamilton al Formulei 1, desigur, dacă va primi o şansă.

Prima şansă a talentatului pilot tulcean e în mâinile celor care au încredere în orice copil talentat şi în special au dragoste pentru automobilism. Încrederea şi dragostea pot şi transmise ca şi un pariu în contul clubului cu menţiunea pentru Ştefan Manole