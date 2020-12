Mafia gunoaielor sufoca Bucurestiul. Au tranzactionat pe nimic drepturile litigioase, au controlat piata retrocedarilor, au santajat, au turnat, au corupt politicieni, acum ingroapa capitala in gunoaie. Gasca de la Monaco: Dragos Dobrescu, Radu Budeanu, Andrei Dracea si Marian Magureanu sunt oamenii din spatele Companiei care se joaca astazi cu sanatatea locuitorilor din Centrul Capitalei. Oamenii statului paralel.

Un contract pagubos semnat de primarul Chiliman pentru un sfert de secol. Tarife uriase in afara contractului. Sedii de lux, masini scumpe, patronii se lafaie, in timp ce angajatii tremura in strada . In doar 7 ani au semnat 260 de contracte cu institutii publice in valoare de peste 640 milioane de lei. Camora de Bucuresti isi intinde tentaculele si in tara Bacau, Valcea, Aeroportul Otopeni, Buzau, Neamt si alte orase! Sunt peste tot si folosesc aceeasi strategie la indigo cu mafia napoletana. Cand vor sa mareasca preturile, lasa orasul ingropat in gunoaie.Se strange latul! Vine ziua socotelilor! Aflati amanunte incendiare doar la Culisele statului paralel de la ora 18!