Un cutremur cu magnitudinea de peste 7,3 s-a produs la Fukushima, la o adâncime de 60 km. Potrivit unor alte măsurători magnitudinea ar fi fost de 7,5. Cutremurul a fost precedat de un alt seism de mai mică intensitate, care a atins nivelul 6 pe scara japoneză, din maximum 7, şi care este axată pe măsurarea agitaţiei apelor de la suprafaţă în zonele afectate de seism.

Au fost emise deja avertizări de tsunami pentru prefecturile Miyagi și Fukushima. O primă avertizare de tsunami a fost emisă pentru un val de până la un metru de apă în aceste două regiuni.

Potrivit presei internaționale, nu se știe deocamdată dacă au fost cumva deteriorate ruinele nucleare ale fostei central din Fukushima.

Undele de șoc s-au simțit și în capitala niponă – Tokyo. Mai mulți internauți au postat imagini din timpul cutremurului. Clădirile din capitala Japoniei au fost puternic zguduite și au fost raportate și întreruperi de curent.

În urmă cu 11 ani s-a produs în Japonia cel mai mare cutremur – de magnitudine 9, cu epicentrul în regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, în apropierea oraşului nipon Sendai, aflat pe coasta estică a ţării. La 11 martie 2011,cutremurul a fost urmat de tsunami puternic, ceea ce a declanșat declararea stării de urgenţă nucleară în Japonia, din cauza unor probleme la centralele nucleare Fukushima I şi Fukushima II.

Accidentul nuclear de la centrala Fukushima s-a produs din cauza tsunami-ului ce a inundat generatoarele de energie de urgență. Ce a determinat supraîncălzirea combustibilulului din trei din cele șase reactoare de la instalația nucleară Fukushima Daiichi și a dus la topirea miezului. Au urmat multiple explozii de hidrogen gazos eliberat din vasele sub presiune. Nori radioactivi de fum s-au ridicat iar particulele radiante au contaminat peste 1.000 de km pătrați. După accidentul nuclear, aproape 160.000 de oameni au părăsit regiunea.

Seismul s-a produs la ora locală 14:46 (ora 05.46 GMT). Aproape 16 mii de oameni au murit atunci. Potrivit bilanțului final, din decembrie 2020, al triplei catastrofe – seism, tsunami și accidentul nuclear de la Fukushima – 15.899 de oameni au murit, alți peste 2.500 erau dați dispăruți, iar alți 2.554 au murit din cauza condiţiilor de viaţă.

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI

