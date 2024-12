Anca Alexandrescu: Vă rog frumos să nominalizați momentele când eu am instigat.

Valentin Jucan: Doamna Anca Alexandrescu, aveați un invitat. Și timp de două zile, invitatul dumneavoastră, pe care nu l-ați contrazis aproape deloc, asta a spus. Noi i-am dat amendă postului, nu i-am dat amendă doamnei Anca Alexandrescu și nu i-am dat amenda candidatului, i-am dat amenda postului, pentru că noi nu avem o relație juridică.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastră, de libertatea de exprimare ați auzit? De deciziile CEDO privind libertatea de exprimare ați auzit? N-am dreptul la opinie? În ce constă incitarea? Că incitarea înseamnă să încurajezi oamenii. Eu le-am spus oamenilor să nu reacționeze violent, să nu iasă în stradă, să nu cadă în capcana aceasta de răzbunare. Dumneavoastră, când spuneți că am incitat, trebuie să-mi dați consecința acestui discurs al meu. Adică a ieșit lumea în stradă, s-au dus, s-au atacat instituțiile statului?

Valentin Jucan: Sigur, tot invitatul dumneavoastră… Eu încercam să vă spun că invitatul dumneavoastră este cel care a îndemnat ca oamenii să meargă la vot în condiții în care secțiile de vot erau închise ca urmare a decizii curții constituționale.

Anca Alexandrescu: Era o formă de protest. În continuare vreți să hăituiți și de fapt asta faceți, hăituiți Realitatea Plus. Noi ne vom apăra cu avocatul, nicio problemă, nu ne temem. Mă bucur că ați spus în această seară că scopul dumneavoastră este să aplicați articolul 95, adică să ridicați licența Realității Plus. Mâine ați pus pe ordinea de zi acea decizie de oprire pentru 10 minute emisia Realitatea Plus. Vă aduc la cunoștință că s-a prescris acest lucru. Faceți acest lucru doar pentru intimidare și hărțuire și doar ca să arătați, adică puneți presiune pe Realitatea Plus.

Valentin Jucan: Doamna, nu s-a prescris. Mai consultați-vă avocații.

CITEȘTE ȘI Cătălin Hideg, acuze la adresa lui Valentin Jucan, de la CNA: „M-a ajutat cu o autorizație și i-am dat o mașină”