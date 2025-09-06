Turismul românesc a traversat un sezon estival dificil, marcat de scăderi pe majoritatea destinațiilor interne, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) și de BIBI Touroperator.

Numărul sosirilor turiștilor români a scăzut cu -4,4% în iulie, iar înnoptările au înregistrat o reducere de -5,3%, în timp ce incomingul străin aproape a stagnat (+0,1%). Pe litoral, rezervările au scăzut cu 4,2%, iar Delta Dunării a pierdut 10% din turiști. Nici vacanțele de tip city-break nu au rezistat, cu o scădere de aproape 10% față de vara trecută.

Turismul românesc pierde teren

Riviera Românească

Litoralul a înregistrat o scădere de 4,2% a rezervărilor. Durata medie a sejurului a fost de 4,6 nopți, iar tariful mediu a crescut la 1.136 lei/sejur (+3,4%). Cele mai căutate destinații au fost Mamaia Nord, Jupiter, Saturn și Eforie Nord, însumând peste 60% din rezervări. Cererea pentru hotelurile all inclusive a crescut cu 10%.

Munte și Balneo

Stațiunile balneare au înregistrat o creștere de +2%, cu un tarif mediu de 1.219 lei/sejur și o durată medie a sejurului de 3,9 nopți. În schimb, zona montană a scăzut cu 9%, cu un tarif mediu de 590 lei/sejur și o durată de 3 nopți. Cele mai populare destinații: Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, respectiv Băile Felix, Sovata și Băile Herculane.

Delta Dunării

Rezervările au scăzut cu 10%, în ciuda tarifelor mai accesibile (799 lei/sejur, -4,65% față de 2024). Cele mai solicitate localități au fost Murighiol, Sulina, Mahmudia și Sfântu Gheorghe (63% din total).

City-break

Vacanțele urbane au înregistrat o scădere de 10%. Cauze: costurile mai mari de cazare și transport, aglomerația, lipsa unor evenimente importante și atracția ofertelor externe. Cele mai căutate orașe rămân Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Sibiu, București și Sighișoara.

Aventură și rural, noile vedete ale verii 2025

Pe de altă parte, segmentele de aventură și turism rural au cunoscut o creștere importantă: +30% pentru programele de aventură și +17% pentru vacanțele în zone tradiționale precum Maramureș și Bucovina. Incomingul a reprezentat singurul segment cu o creștere semnificativă, de +15%, stimulat de includerea României în Spațiul Schengen și interesul crescut al turiștilor străini pentru experiențe autentice.

Incomming

Turismul de incoming a crescut cu 15%, impulsionat de aderarea României la Schengen. Cei mai mulți vizitatori au venit din Franța, Marea Britanie și Polonia, atrași de marile orașe și de regiunile cu patrimoniu cultural și natural: Valea Prahovei, Maramureș, Bucovina și Transilvania.

Printre cauzele scăderii turismului intern se numără diminuarea valorii voucherelor de vacanță cu 66%, creșterea TVA, scăderea puterii de cumpărare și lipsa unei strategii naționale de promovare turistică.

„Sezonul estival 2025 a fost marcat de provocări economice. Incoming-ul a fost singurul segment cu o creștere constantă, iar investițiile în hoteluri cu servicii complete și spa premium oferă speranță pentru viitor. Rezervările pentru iarnă sunt în creștere, iar ofertele pentru litoralul 2026 sunt deja lansate”, a declarat Adrian Voican, președintele BIBI Group4Travel.

Pentru vara 2026, pachetele turistice au fost deja puse în vânzare, la tarife similare celor din acest an, cu accent pe ofertele all inclusive și pe perioadele de festivaluri.