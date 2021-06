​CFR Călători și patru companii private introduc în zilele următoare trenuri către stațiunile de pe litoral, iar cel mai lung parcurs este de 1.050 km și de peste 19 ore. Deși București – Constanța este cea mai rapidă magistrală, cele mai multe trenuri de foarte lung parcurs au viteze medii de 50-55 km/h către litoral, din cauza numeroaselor restricții din rețeaua națională.

Cinci companii au trenuri către mare

În acest an vor fi mai multe trenuri ca niciodată spre litoral și CFR Călători are cele mai multe, dar sunt prezenți și privații. Astra TC și Regio Călători au trenuri București – Mangalia, Softrans are trenuri dinspre Brașov și București, iar Transferoviar va avea în premieră tren București – Constanța și Buzău – Mangalia.

Regio Călători are tren Brașov – Mangalia (7.20 – 13.45), via București Băneasa. La întors plecarea din Mangalia este la 14.25 și sosirea în Brașov este la 20.37.

Pe scurt, după 25 iunie, când intră în vigoare programul complet, vor fi aproximativ 20 de trenuri pe zi între București și Constanța, de la 5 companii diferite, cele mai rapide făcând 118-120 minute. Astfel, două trenuri CFR Călători rulează fără oprire și cu viteze medii de 115 km/h și maxime de 160 km/h: cel care pleacă la 9.25 din București și cel care pleacă la 16.00. Un tren privat al Regio Călători face 2 ore și 4 minute de la București Băneasa la Constanța.

La întoarcere două trenuri CFR fac o oră și 58 de minute, plecând de la Constanța la orele 13.00, respectiv 17.00. Nouă trenuri pe zi pe sens vor trece și prin gara Băneasa, în direcția Constanța.

Între Brașov și Constanța vor fi opt trenuri directe pe zi, de la 3 companii și cel mai rapid este Tomis Expres care face 4 ore și 20 de minute pe 391 km. Este cel mai rapid tren de lung distanță, rulând cu 90 km/h în medie și oprind doar la Predeal și Gara de Nord.

Tomis Expres a fost introdus în decembrie 2020

IR 1688 Brașov (7.05) – Constanța (11.25)

IR 1686 Constanța (17.00) – Brașov (21.23)

De la Constanța la Mangalia sunt 11 trenuri în extrasezon, iar după 25 iunie se va ajunge la 16 trenuri pe zi pe sens. Cele mai multe fac peste 80 de minute pe 43 km, în timp ce un tren al CFR este cel mai lent, 101 minute cu 8 opriri. Cel mai rapid este un tren al Astra care face 57 de minute.

În extrasezon nu există niciun tren direct între București și stațiuni precum Eforie sau Costinești, în timp ce din 12 iunie vor fi trei trenuri directe și din 26 iunie vor fi patru trenuri.

Transferoviar introduce în premieră și un tren Buzău – Constanța (din 14 iunie) și parcursul va fi prelungit până la Mangalia din 26 iunie. Trenul face 4 ore și 18 minute pe 251 km.

CFR Călători și Trenurile Soarelui 2021

Unele trenuri circulă începând cu 11 iunie, altele din 24 sau 25 iunie, ultima zi de circulație fiind pentru majoritatea 4 sau 5 septembrie.

Satu Mare – Mangalia IR 1946, 1.050 km, 19 ore și 29 minute, Plecare Satu Mare (17.00) – Mangalia (12.29) Perechea sa, IR 1947 pleacă din Mangalia la 13.52 și ajunge la Satu Mare la 9.05. Trenul circulă între 11 și 24 iunie.

Acest tren care va circula în următoarele două săptămâni are cel mai lung traseu: 1.050 km. Iată câteva ”borne” de pe traseu: Satu Mare (km 0) – Oradea (km 133) – Cluj (km 285) – Brașov (km 616) – București (km 782) – Constanța (km 1007).

Perechea IR 1947 pleacă din Mangalia la 13.52 și ajunge la Satu Mare la 9.05

Timișoara Nord – Mangalia, IR 1992, 793 km, 14 ore și 46 minute, Plecare Timișoara (18.02) – Mangalia (8.48). Perechea IR 1991 pleacă la 19.40 din Mangalia și ajunge la 10.48 la Timișoara. La Caransebeș sunt atașate vagoane de la Reșița Sud ce sunt aduse de trenul R 9170. Circulă din 25 iunie.

Satu Mare – Mangalia, IRN 1944, 944 km, 19 ore. Plecare Satu Mare (13.20) – Mangalia (8.20). Trenul principal IR 1944 primește o grupă de vagoane de la Tg Mureș care sunt atașate la Deda (din trenul IR 1948) și o grupă de vagoane de la Cluj care sunt atașate trenului principal IRN 1944 la Dej. Acele vagoane fac parte din componența trenului RE 4306 între Cluj și Dej. Perechea IR 1945 pleacă din Mangalia la 15.08 și ajunge la Satu Mare la 9.47. O grupă de vagoane ajunge la Tg Mureș și alta la Cluj. Circulă din 25 iunie.

Arad – Mangalia IR 1922, 872 km, 16 ore și 25 minute/ Plecare Arad (18.15) – Mangalia (10.40). Perechea IR 1921 pleacă din Mangalia la 19.10 și ajunge la Arad la 11.40 via Craiova – Tg Jiu. Între 12 – 18 iunie și 21-26 iunie NU circulă între Arad și Simeria din cauza lucrărilor de pe Coridorul IV.

Oradea – Mangalia IR 1932, 909 km, 17 ore și 24 minute. Plecare Oradea (16.22) – Mangalia (9.46). Trenul nu trece prin București Nord, ci prin gara Băneasa. Perechea IR 1931 pleacă din Mangalia la 16.00 și ajunge la 9.17 în Oradea. Circulă din 25 iunie.

Iași – Mangalia IR 1962, 530 km, 9 ore și 23 minute. Plecare din Iași (21.25) – Mangalia (6.48). Perechea IR 1961 pleacă din Mangalia la 20.30 și ajunge la Iași la 6.16. Circulă din 25 iunie. Din 11 iunie până în 24 iunie între cele două orașe circulă trenul IR 1964 cu plecare din Iași la 22.30 și sosire la Mangalia la 8.36.

Sibiu – Constanța via Brașov IR 1928, 540 km, 9 ore și 6 minute Plecare din Sibiu (3.50) – Constanța (12.56). Perechea IR 1929 pleacă din Constanța la 14.00 și ajunge la Sibiu la 22.35.

Sibiu – Mangalia, IR 1924 via Râmnicu Vâlcea, 660 km, 13 ore și 28 minute. Trenul pleacă la 18.10 din Mangalia cu rang R E și număr 8006, iar la București Nord își schimbă rangul și numărul, devenind IR 1923. La întors, IR 1923 pleacă la 18.30 din Sibiu și ajunge la 7.47 în Mangalia. Circulă din 11 iunie.

Suceava Nord – Mangalia IR 1952, 573 km, 9 ore și 15 minute. Plecare Suceava Nord (20.32) – Mangalia (5.47). Perechea IR 1953 pleacă din Mangalia la 21.35 și ajunge la Suceava la 6.56. Circulă din 25 iunie.

Baia Mare – Mangalia, IR 1942, 892 km, 17 ore și 16 minute Plecare Baia Mare (17.50) – Mangalia (11.06). Perechea IR 1941 pleacă la 16.00 din Mangalia și ajunge la 9.20 în Baia Mare. Circulă din 11 iunie în 24 iunie.

Trenurile de lung parcurs ale CFR Călători au în compunere vagoane de dormit și cușetă, iar vagoane restaurant sau vagoane prevăzute cu bar se află în compunerea trenurilor IR 1944/ IR 1948 şi IR 1945/ IR 1949 Satu Mare – Mangalia şi retur, IR 1994 și IR 1993 Craiova – Mangalia și retur, IR 1983 și IR 1984 București Nord – Mangalia și retur, IR 1686 și IR 1688 „Tomis Expres” Brașov – Constanța și retur.

Costuri

La trenurile CFR Călători cea mai scumpă călătorie costă 324 lei de la Satu Mare la Mangalia în compartiment single, în timp ce un loc pe scaun la clasa a 2-a costă 117 lei, iar un loc în cușeta cu 6 locuri costă 153 lei. De la Sibiu la Constanța un loc pe scaun la clasa a 2-a costă 86 de lei, iar la clasa 1 este 132 lei.

De la Brașov la Constanța un bilet costă 68 de lei la Clasa 2, iar de la București la Constanța un bilet la clasa a 2-a costă 51 de lei, iar la clasa 1 este 76 de lei.

De la Mangalia la Iași cel mai ieftin bilet este 86 de lei, iar în cușetă cu 6 paturi tariful este 122 lei.

De la Timișoara la Mangalia prețul este 102 lei la clasa a 2-a pe scaun, la cușetă de 6 locuri se adaugă 36 de lei, iar în vagon de dormit cu două paturi în compartiment un loc costă 226 lei.

La Softrans biletul costă 34 de lei de la București la Constanța, iar la Regio Călători și Transferoviar este 33 de lei.

La Astra Transcarpatic un drum de la București la Mangalia costă 66 de lei, iar la Transferoviar călătoria Buzău – Mangalia va costa 39 lei.