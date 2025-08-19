Pacea ar putea fi decisă în următoarele două săptămâni! Sunt concluziile întâlnirii istorice de aseară de la Casa Albă dintre Donald Trump și cei 7 lideri europeni. După discuțiile cu aceștia, președintele american l-a sunat pe Vladimir Putin pentru a stabili întâlnirea trilaterală.

Atât liderul de la Kremlin, cât și Zelenski au transmis că își doresc această întâlnire. De cealaltă parte, liderii europeni își doresc și ei să ia parte la următoarele negocieri și i-au cerut lui Trump garanții de securitate pentru Ucraina, dar și pentru Europa.

După discuțiile istorice de la Casa Albă cu cei 7 lideri europeni, Donald Trump a anunțat că toată lumea a plecat fericită în urma unei posibilități pentru oprirea războiului din Ucraina.

„Știu că președintele Zelenski, știu și cred că și Vladimir Putin ar vrea să vadă sfârșitul acestui război. Acesta nu este războiul meu, este războiul lui Joe Biden. El este cel care are mari legături cu ceea ce s-a întâmplat. Noi vrem să avem un sfârșit referitor la asta, vrem să avem un final fericit pentru toată lumea. Vrem să încheiem…Oamenii din Ucraina au suferit foarte mult”, a declarat Trump la începutul discuțiilor cu Zelenski.

Negocierile de la Casa Albă s-au purtat în fața unei hărți uriașe cu situația reală de pe frontul din Ucraina. În ceea ce privește așteptările Rusiei, cea mai clară solicitare a lui Vladimir Putin este ca Ucraina să renunțe la cele patru regiuni ocupate, dar și Crimeea, iar trupele ucrainene să se retragă din aceste zone.

Volodimir Zelenski a anunțat că e pregătit pentru o întâlnire față în față cu Trump și Putin. În urma discuției de zeci de minute purtată la telefon cu Trump, Putin a spus este pregătit să-l întâlnească pe Zelenski în următoarele două săptămâni.

Cei 7 lideri europeni i-au cerut lui Trump garanții de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

„Acum suntem aici să lucrăm împreună cu tine pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Să oprim uciderea oamenilor. Acesta este cu siguranță scopul nostru comun, să oprim uciderea oamenilor”, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Aș vrea să spun aici acest lucru, toată lumea prezentă la această masă își dorește pacea”, a susținut președintele Franței, Emmanuel Macron.

„După trei ani și jumătate în care nu am văzut niciun fel de semn din partea Rusiei, cum că ar fi gata să accepte un dialog, ceva se schimbă, clar ceva s-a schimbat, mulțumită ție, Donald Trump”, i-a spus Giorgia Meloni, premierul Italiei, liderului de la Casa Albă.

„Noi am vorbit despre securitate, nu doar despre securitatea Ucrainei, ci despre securitatea întregii Europe și a Marii Britanii”, a spus Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii.

După discuții bilaterale de o oră dintre Zelenski și Trump, Ucraina promite acum să cumpere arme americane de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa ca parte a unui acord de a obține garanții din partea SUA.

Chiar în timpul negocierilor de la Casa Albă, Kremlinul a reacționat dur la scenariul trimiterii de trupe NATO în Ucraina după un posibil armistițiu. Secretarul general NATO, Mark Rutte, spune că această posibilitate nu a fost discutată deloc în cadrul întâlnirii.