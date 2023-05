Tina Turner, „Regina Rock’n Roll” a murit liniștit astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.

„Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”, a declarat purtătorul ei de cuvânt.

Vedeta născută în SUA a fost una dintre cele mai iubite cântărețe rock, cunoscută pentru carisma ei de pe scenă și pentru un șir de hituri, inclusiv The Best, Proud Mary, Private Dancer și What’s Love Got to Do With It.

Turner și-a început cariera în anii 1950 în primii ani de rock and roll și a evoluat într-un fenomen MTV.