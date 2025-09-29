Patru persoane au fost ucise duminică după ce un bărbat înarmat a pătruns cu o camionetă într-o biserică mormonă din statul Michigan, nordul Statelor Unite, și a deschis focul asupra credincioșilor înainte de a incendia clădirea, potrivit unui nou bilanț anunțat de poliție, incident pe care președintele american Donald Trump l-a numit ‘un alt atac țintit asupra creștinilor’ din Statele Unite, relatează AFP.

Suspectul, Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la opt minute după începerea atacului, în timpul căruia biserica, situată în localitatea Grand Blanc, a fost incendiată, a precizat poliția, fără a oferi un posibil motiv al atacului.

‘Acesta pare a fi un alt atac țintit împotriva creștinilor din Statele Unite’, a declarat Trump pe rețeaua sa Truth Social.

‘Această epidemie de violență din țara noastră trebuie să înceteze imediat!’, a adăugat el, la mai puțin de trei săptămâni după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk.

În atac au fost ucise cel puțin patru persoane, dintre care două au fost găsite sub dărâmăturile bisericii incendiate, a declarat șeful poliției din Grand Blanc, William Renye, într-o conferință de presă.

Poliția federală americană (FBI) investighează incidentul pe care îl consideră un ‘act de violență țintită’, a declarat agentul special al FBI, Reuben Coleman, în cadrul aceleiași conferințe de presă.

La ora locală 10:25 (14:25 GMT), suspectul, care locuia în orașul învecinat Burton, a intrat cu un vehicul prin ușa principală a clădirii bisericii, în care se aflau ‘sute de persoane’, a declarat William Renye.

Thomas Jacob Sanford a deschis apoi focul ‘cu o pușcă de asalt’, înainte de a fi neutralizat de doi membri ai forțelor de ordine, a adăugat el. Incendiul de amploare ‘declanșat în mod deliberat de suspect’ a fost apoi stins, a declarat poliția.

Biserica Mormonă a denunțat un ‘act tragic de violență’.

‘Locurile de cult sunt menite să fie sanctuare dedicate păcii și rugăciunii. Ne rugăm pentru pace și pentru vindecarea tuturor persoanelor afectate’ în acest incident, a scris biserica pe rețeaua X.

Biserica Mormonă, cunoscută oficial sub numele de Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, se consideră o confesiune creștină, dar își bazează doctrina pe Cartea lui Mormon, pe care adepții acestei religii o consideră a fi scriptura sfântă care conține mai multe cuvinte ale lui Isus Hristos decât Biblia. Biserica își are sediul în statul american Utah, unde a fost fondată în 1830.

