Polițiștii tulceni donează sânge

În cursul zilei de azi, 31 martie 2022, 30 de polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Tulcea, în vederea donării de sânge.

Vă amintim că nevoia de sânge a spitalelor este una mare şi de aceea este bine să donăm dacă îndeplinim toate condiţiile pentru a deveni donatori. Participarea la astfel de acțiuni poate salva viaţa unui copil, a unui părinte sau pe cea a victimelor accidentelor de circulaţie, transmite IPJ Tilcea.

Sursa: Realitatea de Tulcea