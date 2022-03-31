Polițiștii tulceni donează sânge

31 mar. 2022, 21:40
Articol scris de Realitatea de Tulcea

Fii implicat,poți salva vieți

În cursul zilei de azi, 31 martie 2022, 30 de polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Tulcea, în vederea donării de sânge.

Vă amintim că nevoia de sânge a spitalelor este una mare şi de aceea este bine  să donăm dacă îndeplinim toate condiţiile pentru a deveni donatori. Participarea la astfel de acțiuni poate salva viaţa unui copil, a unui părinte sau pe cea a victimelor accidentelor de circulaţie, transmite IPJ Tilcea.

Sursa: Realitatea de Tulcea

Citește și:

