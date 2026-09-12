Tinerii pasionați de đrept intră în pielea avocaților. Romanian Youth Juridic Conference unește viitorii juriști

La Curtea de Apel București, sălile de judecată au fost ocupate de o generație care vrea să înțeleagă dreptul dincolo de manuale.
Zeci de tineri au participat la Romanian Youth Juridic Conference, un eveniment în care avocați și juriști le-au vorbit despre cum se construiește un caz. Tineri pasionați de drept au intrat în pielea avocaților, procurorilor și martorilor și au reconstituit procese inspirate din cazuri care au zguduit România, precum dosarele Vlad Pascu și Colectiv.
În sălile de judecată ale Curții de Apel București s-a discutat despre probe, anchete și despre deciziile care pot schimba cursul unui dosar. Iar pentru tineri, întâlnirea cu profesioniștii a fost și o ocazie să pună întrebări și să vadă cum arată, în realitate, munca din spatele unei robe.
Inclusiv tinerii care au participat la astfel de conferințe încă de la vârste fragede și-au împărtășit experiențele.
Un rol important îl are Daniela Bordei, profesoară care lucrează de ani de zile cu copii din București, dar și cu tineri din alte zone ale țării. Îi ghidează, le descoperă potențialul și le croiește drumul spre viitor. Pentru mulți dintre elevii cu care a lucrat, acest sprijin a însemnat șansa de a ajunge la universități de top din Europa și din Statele Unite ale Americii.
”Conferința de azi e dintr-o serie de conferințe, multe, diverse. Nu e la prima editie, ci a 3-a. Avem un istoric aici, o clădire pe care am ajuns sa o cunoastem. Mulți copii își doresc avocatura, medicina. Nu au posibilitatea decât sa învete, nu au cum sa cunoască realitatea din domeniu, iar noi îi ajutăm. Aducem specialiști, facem work-shopuri ca ei sa inteleagă dacă li se potriveste, dacă este chiar ce cred ei că este. Avem imaginea, dar nu mereu constatăm ca imaginea e aceeași cu realitatea”, a spus Daniela Bordei, profesoara supranumită și „creatorul de genii”.
Cazurile alese sunt inspirate din dosare reale care au zguduit România, printre care Colectiv și tragedia de la 2 Mai.
Totul a fost construit și coordonat de profesioniști din domeniul juridic, avocați și juriști, pentru ca tinerii să simtă, măcar pentru câteva ore, cum este să fii de cealaltă parte a unei mese de judecată.