Realitatea de Tulcea - Știri de Ultimă Oră

Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2026. Salariul minim brut se majorează la 4.325 lei de la 1 iulie

Economie -

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că a fost aprobat de către Guvern proiectul de buget pe anul 2026, iar vineri dimineață va fi trimis către Parlament pentru dezbatere și adoptare.

Iranul amenință cu o criză energetică în regiune după avertismentele lui Trump privind infrastructura electrică

Actualitate·

Accident naval pe Canalul Sulina: o ambarcațiune s-a scufundat după ce a fost lovită de un remorcher
Actualitate -

Doi membri ai clanului Cîrpaci, acuzați că au dus un bărbat cu forța în Germania pentru a-l obliga să le doneze un rinichi
Actualitate -

Despăgubiri uriașe: 14.000 de euro pentru un angajat căruia șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Actualitate -

Volodimir Zelenski a ajuns în România. Nicușor Dan l-a primit pe liderul de la Kiev la Palatul Cotroceni
Actualitate -

Revoluție în domeniul sănătății. Dosarul electronic al pacientului devine realitate după 36 de ani de așteptare
Actualitate -

Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
Actualitate -

A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Actualitate -

Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională

Fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4 lei litrul. Ministrul Agriculturii: „Voi propune un mecanism și îl vom aproba în Guvernul României”

Cod galben de ceață densă în trei județe, joi dimineața, anunță ANM

Atac rusesc asupra unui sediu de poliție din regiunea Sumî: peste 40 de polițiști răniți

SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul

Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel

Prețuri mai mari la petrol cu aproape 5%, pe fondul atacurilor din strâmtoarea Ormuz

Au fost descoperite noi instalaţii îngropate ilegal pe plajele din Năvodari. Anunțul Dianei Buzoianu

George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
Actualitate-

Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
Actualitate-

Victorii clare pentru Real Madrid, PSG și Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor
Sport-

Politica

Război în Orientul Mijlociu. Iranul își intensifică ofensiva: două petroliere au fost atacate în apele teritoriale ale Irakului

Politica

Volodimir Zelenski, vizită oficială în România

Actualitate

ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța

Actualitate

Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane

Actualitate

Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”

Actualitate

Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”

Actualitate

Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran

Actualitate

Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front

Actualitate

Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul

Actualitate

Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional

Actualitate

Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne

Actualitate

Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA

