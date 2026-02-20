Realitatea de Tulcea - Știri de Ultimă Oră
Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2026. Salariul minim brut se majorează la 4.325 lei de la 1 iulie
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că a fost aprobat de către Guvern proiectul de buget pe anul 2026, iar vineri dimineață va fi trimis către Parlament pentru dezbatere și adoptare.
Trump: Oprirea programului nuclear al Iranului este „mai importantă” decât creșterea prețului petrolului
CSM a dat aviz NEGATIV privind numirea Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general! Numirea lui Marius Voineag la DNA, analizată într-o ședință viitoare
Iranul amenință cu o criză energetică în regiune după avertismentele lui Trump privind infrastructura electrică
Zelenski își pierde răbdarea: negocierile de pace stagnează, iar tensiunile cu aliații cresc
Guvernul caută soluții pentru stoparea scumpirii carburanților. Redeschiderea rafinăriei Petrotel, printre scenarii
Exclusive
Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
Rusia, acuzată că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria în favoarea partidului lui Viktor Orbán
Acord militar „uriaș” în pregătire: Arabia Saudită vrea arme din Ucraina pentru a contracara dronele iraniene
Care sunt obiectivele lui Trump în războiul din Iran. Experții spun că planul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri
Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului
Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ
Război în Orientul Mijlociu. Iranul își intensifică ofensiva: două petroliere au fost atacate în apele teritoriale ale Irakului
ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
Imaginea lui Putin se erodează: tot mai mulți ruși îl văd drept un lider slab după problemele de pe front
Cost uriaș al conflictului: SUA au cheltuit 5,6 miliarde de dolari în primele zile ale războiului cu Iranul
Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional
Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață