În stenogramele convorbirilor dintre medici și asistente apar pasaje absolut halucinante. Medicii vorbesc deschis despre „necesitatea” de a reduce doza de noradrenaliă unor pacienți ale căror șanse de supraviețuire nu par foarte mari, iar de la medicii rezidenți se așteaptă să știe să sape gropi, conform Realitatea PLUS.

Asistenta T.T.: Ok.

Medicul S.C.A.: Nu resuscita.

Medicul S.C.A.: Ma anuntati cand intra in stop.

Medicul S.C.A.: Pls.

Asistenta T.T.: Bine, am transmis.

Asistenta T.T. : Stop la pacientul D.S, s-au inceput manevrele de resuscitare.

Medicul S.C.A.: Moşul uscat.

Medicul S.C.A.: Hai sa îl lăsăm.

Asistenta T.T.: Exact :)))

Asistenta T.T.: Ok 🙂

Medicul S.C.A.: Stop la 17.30.

Medicul S.C.A.: Declarat la 18.15.

Asistenta T.T.: Ok.

INTERCEPTĂRI HALUCINANTE, GLUME PE SEAMA CRIMELOR

Medicul M.M.: Ştie să sape gropi?

Medicul P.M.: Gropi?

Medicul M.M.: Astea sunt aşteptările mele de la un rezident.

Medicul P.V.: Pacienta S.S. mai traieste?

Asistenta T.T. : :))))

Medicul P.V. : :))))

Asistenta T.T.: Da …

Medicul P.V. : Mda ..

Medicul P.V.: Aia e.

Asistenta T.T. : E încă pozitivă.

Medicul P.V. : Nu mai scăpăm de ea.

Asistenta T.T.: Nu prea va bucuraţi

Asistenta T.T. : E evolutie favorabilă.

Medicul P.V. : Păi, nici încolo, nici încoace.

Medicul P.V. : Pluteşte.

PACIENȚI DETUBAȚI FORȚAT ÎN SPITALUL MORȚII DIN CAPITALĂ

Asistenta C.M.: Câţi ai sus?

Asistenta T.T.: 1 si i-a redus FIO 2 ca să se ducă mai repede.

Medicul M.M. : Forță am început, 3 decese, 2 transferuri pe sectie, facem curățenie și luam

Medicul P.M. : Forţa maxima

Medicul M.M. : Şi am inceput cu detubatul, toti morticeii la viata hopa sus :))))

Medicul M.M. : Stiti, nu m-m gandit niciodata cine ma injura a doua zi cand trebuie reintubati morticeii mei optimisti :))))

Medicul M.M. : Detubez eu tot fii fără grijă ne ajung :))))

Medicul M.A. : Mai luați încă 4.

Medicul M.M. : Ba, nu știu dacă reușesc să fiu la fel de malefică m-am autodepasit luna asta :))))