Site-ul Primăriei Tulcea a fost, luni, ținta unei accesări neautorizate a sistemului informatic, au anunțat reprezentanții instituției. Accesul public la conținutul online a fost suspendat pentru aproape șapte ore, iar autoritățile afirmă că, în prezent, nu există indicii că datele personale ale utilizatorilor ar fi fost compromise.

„Primăria Municipiului Tulcea informează publicul că, în cursul zilei de 27 octombrie 2025, în intervalul orar 7:05 – 13:46, pagina web oficială www.primariatulcea.ro a fost afectată de o accesare neautorizată a sistemului informatic, care a condus la blocarea temporară a accesului public la conţinutul online.

Specialiştii IT au intervenit prompt, restabilind complet funcţionalitatea site-ului şi implementând măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii cibernetice, în vederea prevenirii unor situaţii similare pe viitor”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Tulcea.

Ei au precizat că după constatarea incidentului a fost izolată şi securizată infrastructura informatică afectată, a fost notificat furnizorul de servicii IT şi au fost iniţiate procedurile interne de evaluare a impactului şi de restaurare completă a platformei.

”Potrivit evaluărilor preliminare, nu există indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, baza de date aferentă serviciilor electronice fiind complet separată de site-ul web informativ. În cazul în care vor apărea elemente suplimentare relevante, acestea vor fi comunicate publicului în mod transparent”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Tulcea.

Sursa: Realitatea de Tulcea