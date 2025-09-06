Avertisment dur din partea sindicatelor! Administrația publică riscă să se blocheze, pentru că aproape 40% dintre funcționarii statului urmează să iasă la pensie în următorii zece ani.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția că, pe lângă valul de concedieri pregătit de Guvern, pensionările masive vor duce la pierderea expertizei și la blocaje instituționale.

Datele oficiale arată că, în următorii cinci ani, peste 13.000 de angajați vor ieși la pensie, iar în următorul deceniu numărul va depăși 40.000, adică aproape o treime din totalul funcționarilor publici.

Sindicatele susțin că cifrele reale ar putea fi chiar mai mari, pentru că o mare parte dintre angajați sunt femei, care pot ieși mai devreme la pensie.