Simona Halep ( 18 WTA) a învins-o pe Jaqueline Cristian (105 WTA), scor 6-1, 6-1, și s-a calificat în semifinalele turneului Transylvania Open.

„E o bucurie să pot juca semifinala aici, la Cluj. Mereu mă simt ca acasă, iar când joci acasă e o presiune în plus, dar asta mă motivează și mai mult să joc mai bine. Cu Kostyuk am jucat nu de mult, va fi un meci dificil. Cu oricine aș juca, o să încerc să dau tot ce am mai bun, îmi doresc foarte mult să câștig,” a prefațat Simona Halep confruntarea care o așteaptă sâmbătă.

În semifinale, Simona o întâlnește pe Marta Kostyuk ( 55 WTA), pe care a învins-o scor 7-6(2), 6-1, în turul 2 de la Indian Wells

Marta Kostyuk ( 55 WTA) a surclasat-o pe Emma Răducanu ( 23 WTA) în sferturile de finală, scor 6-2, 6-1.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 10.100 dolari şi 110 puncte

Transylvania Open, desfășurat la BT Arena din Cluj-Napoca e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Sursa: Realitatea de Constanta