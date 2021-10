Simona Halep (România, 19 WTA) a trecut relativ lejer de Anastasia Potapova (Rusia, 68 WTA), scor 6-1, 6-4 în primul tur al turneului WTA 500 de la Moscova, după o oră și 33 de minute

„A fost un meci dificil, dar nu mă așteptam la altceva. Am jucat în Australia cu ea și știam că va fi o bătălie. Știam că e puternică, lovește tare și luptă până la final. Am rămas încrezătoare până la final, dar serviciul m-a ajutat azi enorm. E greu să mă gândesc la titlu în acest moment pentru că am fost accidentată în acest sezon, încă nu am ritmul necesar pentru meciuri lungi cosnecutive, dar totul e posibil. Îmi place enorm să joc aici, am amintiri foarte frumoase din 2013”, a declarant Halep după meci.

În optimi constănțeanca o va întâlni pe câștigătoarea partidei Veronika Kudermetova (Rusia, 32 WTA) – Oksana Selekhmeteva (Rusia, 238 WTA).

Halep a fost recompensată cu 8.200 de dolari și 55 de puncte WTA pentru calificarea în optimi.

Sursa: Realitatea de Constanta