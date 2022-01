Simona Halep (20WTA) s-a calificat sâmbătă în finala turneului Melboure Summer Set 1, după ce a învins-o fără dificultate pe chinezoaica Qinwen Zheng (126 WTA), după o oră și 25 de minute.

“E un sentiment frumos să ajung în finală chiar în primul turneu al anului. Sunt fericită, cred că am jucat bine astăzi, amândouă am jucat bine și e frumos să văd că pot începe anul atât de bine, având în vedere că anul trecut nu a fost atât de ușor. La câteva mingi, am simțit forța ei, este destul de puternică și nu e ușor să le returnezi. Cu siguranță, serviciul m-a ajutat mai mult astăzi. Mi-am relaxat brațul mai mult decât ieri, pentru că ieri a fost groaznic.

Azi am jucat mai bine și mă bucur pentru asta. Lecția este că încă iubesc tenisul și încă îmi place să fiu pe teren, așa că iată-mă aici. Vreau să uit de anul trecut, de accidentarea aceea. Vreau să mă bucur acum, să joc cel mai bun tenis al meu în fiecare meci și să muncesc mai mult,” a declarat Simona.

Simona Halep va încerca să obțină duminică trofeul WTA cu numărul 23 al cariere. În finală o va întâlni pe rusoaica Veronika Kudermetova(31 WTA), după ce adversara acesteia, Naomi Osaka (locul 13 WTA), considerată favorita turneului, s-a retras înaintea disputării semifinalei, acuzând dureri abdominale.

