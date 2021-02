Simona Halep ( 2 WTA) s-a calificat pentru a 5 a oară în sferturile de finală de la Australian Open, după 3-6, 6-1, 6-4 cu Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA), la capătul unui joc dramatic.

Confruntarea dintre cele două tenismene a durat aproximativ două ore și a reprezentat un adevărat spectacol pentru privitori, în care ambele jucătoare și-au arătat clasa de cel mai înalt nivel.

Calificarea în sferturi este recompensată la actuala ediţie a AusOpen cu un premiu de 525.000 de dolari australieni (336.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA. Jucătoarele eliminate în optimi primesc un premiu de 320.000 de dolari australieni (204.000 euro) fiecare şi câte 240 de puncte WTA.

Simona Halep va juca în sferturile de finală cu Serena Williams (11 WTA).

,,O să mă bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros nu am fost în meci, astfel că această victorie e cu atât mai importantă. Am servit bine, am progresat la acest capitol. Nu servesc foarte puternic, dar am constanţă, variez mult, reuşesc să găsesc unghiuri bune….Fizic sunt ok, nu mă pot plânge. Am lucrat mult acasă din punct de vedere fizic. Sunt puţin obosită, dar e normal. Sunt relaxată, concentrată, voi încerca să mă recuperez cât mai bine pentru următorul meci.”, a declarat Simona Halep la finalul jocului cu Iga Swiatek,

Întrebată despre meciul cu Serena Williams, jucatoare pe care a catalogat-o „legenda” si „cea mai buna jucatoare” din istoria sportului:

„Serena e o legenda. E cea mai buna jucatoare. Nu trebuie sa ma concentrez prea mult la faptul ca joc cu Serena, intotdeauna cade greu cand te gandesti la asta. Am experienta, am jucat atat de multe meciuri cu ea; voi incerca sa ma distrez pe teren si sa dau tot ce am mai bun, pentru ca poti sa o bati pe Serena doar daca joci cel mai bun tenis al tau,” a spus Simona.

