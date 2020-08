Simona Halep (2WTA) a anunțat, luni, că nu va participa la turneul de grand slam US Open, care va începe în 31 august.

„După ce am cântărit toţi factorii implicaţi şi cu circumstanţele excepţionale în care trăim, am decis că nu voi călători în New York pentru a juca la US Open. Întotdeauna am spus că îmi voi pune sănătatea în centrul deciziei mele şi de aceea prefer să rămân şi să mă antrenez în Europa. Ştiu că USTA şi WTA au lucrat neobosit pentru a organiza un eveniment sigur şi le doresc tuturor de acolo un turneu de succes”, a anunțat Halep într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.