Joi, 13 februarie 2020, de la ora 14.00 a avut loc inaugurarea Laboratorului de robotică „Ion Adamache“ din cadrul Colegiului Dobrogean „Spiru Haret“, eveniment la care au luat parte reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Prefecturii şi Inspectoratului Şcolar Tulcea.

Potrivit directorului Colegiului Dobrogean Spiru Haret, prof. Florin Anastasiu, investiția a fost realizată de această instituție de învățământ urmare a donației lăsată prin testament de către inginerul Ion Adamache, fost elev al liceului.

În semn de omagiu pentru acest act neașteptat de benevolență, s-a hotărât, pe de o parte, realizarea unui laborator de robotică și inventică, care poarte numele inventatorului Ion Adamache, iar pe de altă parte, organizarea unei burse onorifice „Ion Adamache“, în cuantum de 200 de lei lunar, acordată unui elev care îndeplinește spiritul lui Ion Adamache, dar și ceea ce instituția consideră că înseamnă a fi elev la „Spiru Haret“, bursă acordată anul acesta elevei Paula Benu.

Cu prilejul inaugurării a fost realizată și o prezentare a echipei de robotică Epsilon a Colegiului Dobrogean Spiru Haret, precum și a concursului First Tech Challenge, la care echipa are deja experiență, obținând locul II la competitția demonstrativă organizată la Călărași cu robotul construit în cadrul laboratorului liceului. De asemenea, în sala de sport a liceului, a fost desfășurat un exercițiu demonstrativ cu robotul echipei Epsilon.

Despre echipa Epsilon

Echipa de robotică „Epsilon” există din luna mai 2019 şi s-a format în urma unei dorințe a directorului Colegiului Dobrogean Spiru Haret, prof. Florin Anastasiu, acesta încurajând ideea de formare a unei echipe de robotică, acordând o sală de clasă pentru amenajarea laboratorului de robotică şi oferind suport financiar pentru construcția robotului. Cercul de robotică are ca scop inițierea elevilor în domeniul roboticii, cât şi scopul de a deschide noi orizonturi de cunoaștere în domeniul tehnologiei pentru elevi.

Actualii membrii ai echipei, Militaru Sebastian (coordonator), Poenaru Irina, Nichiforov Raisa, IvanovDragoș, Zimbilschi Felix, Roman Iulian, Gheorghe Mihai, Stanciuc Dragoș, Sava Bogdan, Machedon Matei

Cobzarencu Robert, Ion Teodora Maria, Mercan Alexandru şi Strat Mihai au fost selectați datorită aptitudinilor lor pentru una sau mai multe dintre cele trei domenii folosite în robotică: programare, mecanică şi media.

Membrii se întâlnesc aproape zilnic pentru a lucra la robot, cu care au participat la demo-ul organizat de echipa Velocity din Brăila, în luna ianuarie, deschizându-se, astfel,drumul către această comunitate formată din toate echipele de robotică din România și având prilejul să vadă roboţii altor echipe şi să descopere ce îmbunătățiri se pot aduce robotului.

„Membrii ehipei Epsilon sunt împărțiți pe 3 specializări: mecanici, programatori și media. Mecanicii se ocupă cu proiectarea, repararea și construirea efectivă a robotului. Creativitatea și îndemânarea lor este incredibilă, aceștia reușind să pună în practică idei pe care unii oameni le consideră ca fiind mult prea ambițioase pentru a fi realizate cu succes. Programatorii sunt cei care aduc robotul la viață. Împreună cu mecanicii, ei creează o entitate „vie” , aducând cât mai aproape viitorul. Cei de la media sunt responsabili de publicitatea echipei, făcând-o mai populară prin postere, stickere, caietul echipei și pliante. Aceștia se ocupă și de imaginea echipei, având în vedere, totodată, și găsirea cazării din timpul deplasărilor” a declarat mentorul Sebastian Militaru.

Competiţia FTC

„FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) TECH CHALLENGE” este o competiție ce adună echipe din toată țara, care proiectează și își construiesc propriul robot ce trebuie să îndeplinească anumite sarcini. De exemplu, anul acesta, roboții trebuie să manevreze cuburi și să le aranjeze pe o platformă, scopul fiind construirea unui turn înalt de cuburi. Robotul este controlat cu ajutorul a doua joystick-uri şi a doi șoferi, care la rândul lor sunt ghidați de un antrenor. Această competiție a debutat în 1989 în Manchester (Anglia) pentru a încuraja tinerii să experimenteze în domeniul științei și tehnologiei, deschizându-le multiple oportunități după liceu.

După primirea kit-urilor și construirea roboților, echipele își pot testa prototipurile la demo-uri, care oferă aceeași atmosferă precum şi competiția propriu-zisă, echipele participând în alianțe de câte 2 echipe în timpul meciului (una roșie iar cealaltă albastră). În sală, echipele au stand-uri de prezentare unde își expun robotul, caietul echipei, stickere şi broșuri. Deși există seriozitate maximă, echipa este exact ca o familie fiind alcătuită ,într-un final, din niște adolescenți cu talente ieșite din comun.