Loteria Română a anunțat, luni, că la Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro), iar la Joker, aceeași categorie, premiul estimat depășește 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro).

Joi, 14 august, vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerile din 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Alte premii importante sunt puse în joc: peste 2,48 milioane lei la Noroc, peste 1,38 milioane lei la Noroc Plus (categoria I), peste 712.200 lei la Loto 5/40 (categoria I) și peste 151.100 lei la Super Noroc.

Sursa: Newsinn