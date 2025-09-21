Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro), iar la Noroc Plus este un report cumulat de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

