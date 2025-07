Radu Miruță susține că a fost supus unor presiuni și avertismente după ce a început să verifice performanțele directorilor din companiile de stat, în special la Salrom. Ministrul a declarat că a primit telefoane și mesaje indirecte, în care i s-a transmis că ar fi mai bine „să nu deranjeze niște obișnuințe din statul român”.

Mașină electrică „scumpă” încărcată pe banii ministerului

Miruță a povestit și despre descoperirea unei mașini electrice de lux, parcată la ușa Ministerului Economiei și alimentată gratuit dintr-o priză a instituției. „Mi-a fost și frică să întreb a cui este”, a spus ministrul, precizând că a fost deranjat de reacția unor angajați, care considerau normală folosirea banilor publici pentru uz personal.

Ministrul a subliniat că acel caz nu este izolat. El spune că a luat măsuri și că astfel de practici nu vor mai fi tolerate în minister. „E mărunt, dar arată cum se pune problema”, a declarat Miruță, vizibil indignat de „normalitatea” cu care sunt tratate astfel de situații.

Miruță a povestit că presiunile nu au fost făcute direct, ci prin persoane apropiate. „Un cunoscut mi-a spus că a fost sunat să mă roage să mă întâlnesc cu cineva care voia să afle dacă micșorez indemnizațiile și verific contractele. Au fost un telefon și două discuții directe în care mi s-a spus că nu e bine să deranjez niște obișnuințe”, a explicat ministrul, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă va face o plângere oficială, ministrul a răspuns că va merge mai departe doar dacă va obține dovezi concrete. „În prezent, e doar o iradiere pe care o simt. Dacă voi avea dovezi, le voi face publice”, a adăugat el.

Ministrul susține că a identificat probleme grave și în criteriile de performanță ale directorilor din companiile de stat. „Sunt aceleași peste tot. Cifrele sunt neschimbate de la an la an, și chiar dacă sunt slabe, dacă îndeplinești doar 75% din ținte, nu ești demis. Doar sub 50% poți fi înlocuit, iar țintele sunt deja foarte jos”, a explicat Miruță.

Radu Miruță consideră că există un sistem închis, în care oamenii se susțin unii pe alții și gestionează situații în dezavantajul statului. Cu toate acestea, el spune că actuala echipă guvernamentală, condusă de Nicușor Dan, își dorește cu adevărat să elimine aceste practici.

Sursa: Newsinn