Dupa dezvaluirile legate de motivul real al amanarii Congresului PSD, surse din partid ne-au transmis ca pe lista judetelor care se aliniaza in spatele lui Vasile Dancu se afla si Tulcea. Adus in echipa de sustinere de Ionel Arsene, presedintele de la PSD Neamt, Horia Teodorescu se afla intr-o situatie dificila si este nevoit sa mearga impotriva echipei formate in jurul lui Marcel Ciolacu. Motivele acestei asocieri, spun sursele, ar fi niste interese de business comune. Se pare ca la Brasov nu numai groapa de gunoi ci si unele afaceri miros urat. Dar asupra acestor aspecte vom reveni cu amanunte intr-un articol separat, scrie realitateadinpsd.net

Revenind la subiectul nostru, trebuie spus ca de obicei, Teodorescu se plasa de partea “castigatorului”, asa cum a fost perioada indelungata alaturi de Dragnea dar si la momentul debarcarii Vioricai Dancila cand a mers cu valul pentru sustinerea lui Ciolacu. Acum se pare insa ca a ales sa inoate impotriva curentului din motive numai de el stiute.

De altfel Teodorescu a surprins pe toata lumea cand l-a invitat pe Sorin Grindeanu la Conferinta judeteana de luna trecuta in care a fost reales presedinte. Alaturi de Teodorovici si Grindeanu, presedintele PSD Tulcea spunea atunci ca inca nu s-a decis ce echipa va sustine la Congres. In mod evident insa, prezenta lui Grindeanu la acea sedinta dar si pozitiile critice ale lui Eugen Teodorovici plaseaza in mod clar organizatia PSD Tulcea impotriva presedintelui interimar Marcel Ciolacu.