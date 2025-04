O profesoară în vârstă de 30 de ani din Bistrița a fost bătută cu sălbăticie de o elevă de 16 ani chiar în incinta liceului. Potrivit autorităților, femeia a ajuns în spital în stare gravă, iar minora a fost reținută de polițiști. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Victima, o profesoara de 30 de ani, a fost lovită de elevă fără un motiv aparent, chiar în incinta unității de învățământ și a fost transportată de urgență la spital, potrivit Realitatea Plus.

În urma evaluărilor medicale, aceasta a fost diagnosticată cu un traumatism craniocerebral cauzat de agresiune, dar, din fericire, nu a suferit pierderi de conștiență.

Adolescenta a fost reținută pentru 24 de ore și a fost dusă la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Profesoara agresată a relatat că „Eleva este în centrul de plasament și nu are tulburări psihice, are discernământ. Este foarte agresivă cu tot personalul, nu sunt primul profesor atacat de către aceasta, însă niciodată nu se iau niciun fel de măsuri. Ea susține ca este prostituată de lux și că posedă în telefon astfel de activități cu oameni cu influență, care o scot din orice situație. Am înțeles ca ar fi colegi care ar fi văzut în telefon astfel de lucruri. Eu nu am lovit-o nici în situația asta, fiindcă mi-a fost frică de urmările legale, iar eu sunt mama a trei copii, nu pot să risc. Am încercat să mă apăr împingând-o”, a mai povestit victima, potrivit Bistrițeanul.

Publicația locală a dezvăluit și alte detalii ABSOLUT șocante despre incident.