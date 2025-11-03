Seria protestelor violente din Serbia continuă. Președintele Aleksandar Vucic a cedat în fața manifestanților și a declarat că va organiza alegeri parlamentare anticipate.

Votul, inițial programat pentru 2027, va avea loc înainte de sfârșitul mandatului guvernului, a confirmat liderul sârb în timpul unei vizite la șantierul Stadionului Național din Belgrad.

Proteste în Serbia

Demonstrațiile au fost declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad anul trecut, care a ucis 16 persoane. Protestatarii acuză autoritățile de neglijență și corupție și spun că tragedia simbolizează eșecuri profunde în guvernarea țării.

Liderul de la Belgrad a adoptat o strategie total diferită față de cea de până acum. Acesta și-a cerut scuze public pentru retorica sa anterioară față de protestatari, pe care i-a criticat. Tot Vucic a declarat că decizia finală va fi luată de instituțiile competente, dar anunțul său semnalează, practic, începutul unei noi campanii electorale.

Analiștii din Belgrad spun că decizia de a amâna alegerile reflectă încercarea lui Vucic de a reduce presiunea socială, de a reorganiza Partidul Progresist Sârb aflat la guvernare și de a reseta relațiile cu opoziția înainte de reluarea discuțiilor cu Uniunea Europeană.