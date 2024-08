UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume, și-a deschis porțile celei de-a 9-a ediții cu un val de energie, bucurie și momente magice. Peste 97.000 de fani veniți din toată lumea, cei mai cunoscuți artiști, DJ de top, personaje fantastice, animatori, dansatori au celebrat împreună prima zi a festivalului UNTOLD.

Seara de joi a adus pe cele opt scene artiști și DJ în premieră în România și pe Cluj-Arena, iar zecile de mii de fani au fost invitați să descopere experiențele oferite de creatorii UNTOLD.

Unul dintre cele mai așteptate momente de pe mainstage a fost show-ul lui Louis Tomlinson, aflat pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Britanicul a reușit să rezoneze perfect cu fanii săi. „Just Hold On” sau „Back to You”, piesele cu care a ajuns în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite, au transformat Cluj-Arena într-un loc al emoțiilor autentice.

Louis Tomlinson a oferit fanilor UNTOLD un show live în care a inclus și piese din cel mai recent album, “LIVE”, lansat în luna aprilie a acestui an, dar și o piesă de la One Direction. „Walls” și „Two of Us” au fost cântate de fanii prezenți la scena principală, iar Louis a declarat cu entuziasm: „UNTOLD este cu adevărat special, vă mulțumesc! Energia acestui loc este ceva unic.”, a declarat artistul britanic.

Cu un show live în care a inclus cele mai cunoscute piese, „Little Bit of Love” sau „Found What I’ve Been Looking For”, britanicul Tom Grennan a prezentat, în premieră pentru fanii festivalului UNTOLD, piese care vor fi incluse în viitorul său album de studio.

Este unul dintre artiștii care a reușit să își cucerească fanii din întreaga lume cu show-uri pline de emoție, iar fanii UNTOLD au reușit, la rândul lor, să-l emoționeze pe artistul britanic. „Sunteți un public extraordinar, aceste piese, pe care le ascultați în exclusivitate la UNTOLD, reprezintă modul meu de a vă mulțumi pentru că-mi sunteți alături!”

IRINA RIMES A FOST INVITATĂ PE SCENĂ DE STEVE AOKI

Steve Aoki, un DJ care face parte din povestea celor 9 ediții UNTOLD, a urcat din nou pe scena principală a festivalului cu un set live memorabil.

„UNTOLD este casa mea departe de casă, iar să împărtășesc această piesă cu voi a fost un moment special. Din dragoste pentru fanii de aici, mi-am dorit să lucrez cu un artist român. E prima mea colaborare cu România, am făcut acest remix pentru “Dudadu” de la Irina Rimes, din dragoste pentru România.”

Energia lui Aoki a dus distracția la nivelul următor, în prima zi a festivalului UNTOLD. DJ-ul a avut torturi pregătite special pentru celebrul moment „Cake Me!”.

PE MAINSTAGE-UL UNTOLD S-A AUZIT PIESA TRUPEI CARGO “DACĂ PLOAIA S-AR OPRI”

Timmy Trumpet, australianul care ocupă locul 6 în Top 100 DJs, a generat o euforie incredibilă la scena principală a festivalului UNTOLD. DJ-ul care a găsit combinația perfectă, un DJ set plin de energie și instrumentul preferat, trompeta, le-a mărturisit fanilor că ei sunt “familie” pentru el. În set-ul său a inclus și o piesă românească a trupei Cargo, „Dacă ploaia s-ar opri”.

Purple Disco Machine, aflat pentru prima dată pe Cluj-Arena, a fost așteptat de fanii UNTOLD cu mult entuziasm. Germanul a pregătit un set în care a inclus piesele cu care a ajuns în clasamentele internaționale, dar și producții în premieră din albumul “Paradise”, pe care-l va lansa în luna septembrie.

Prima zi a festivalului UNTOLD s-a încheiat pe Cluj-Arena, la răsărit, alături de Blasterjaxx. Experiența UNTOLD a fost completată pe mainstage de Partydul Kiss FM și Irina Rimes.

Artiștii de la Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tram și Retro au adunat zeci de mii de fani în prima zi de UNTOLD.

Scena Alchemy a fost creată special pentru fanii genurilor rap, trap, breakbeat sau dubstep. Grasu XXL, Guess Who, HVNDS, Satoshi, Petre Ștefan, Yny Sebi, Memphis & Blocksberg, Faust, Bad & Boujee au activat una dintre cele mai iubite scene din festival.

UNTOLD oferă la fiecare ediție diversitate în stilurile muzicale, iar cultura underground techno are scena ei în festival. În prima zi a experienței UNTOLD, la scena Galaxy au ajuns cele mai mari nume din cultura underground: Black Coffee, Carl Cox alături de Prâslea, Marwan Dua și Akos.

În această seară, Mainstage-ul UNTOLD va oferi cel mai așteptat show live al ediției de anul acesta cu legenda rock Lenny Kravitz.

Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Vama, Zerb și Almud sunt numele care vor entuziasma fanii de pe Cluj-Arena în a doua zi de festival.

Accesul în festival se face începând cu ora 16:00.

Organizatorii au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor, când festivalul UNTOLD va celebra a 10-a ediție aniversară. Acest eveniment special va aduce și mai multă magie, surprize și momente memorabile pentru toți participanții.

Pentru a marca această ocazie deosebită, creatorii UNTOLD vor pune în vânzare primele abonamente pentru ediția 2025, începând de sâmbătă, 10 august 2024, de la ora 22:00.