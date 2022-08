A doua zi din experiența UNTOLD a fost una memorabilă, trăită cu o bucurie uriașă de cei peste 90.000 de participanți veniți din peste 100 de țări ale lumii. Seara de vineri a fost cu adevărat magică pentru fani, dar și pentru artiștii ajunși la cele opt scene ale festivalului UNTOLD.

Unul dintre cele mai așteptate momente de pe mainstage a fost show-ul live al rapper-ului american G-Eazy, care le-a mulțumit fanilor pentru modul în care a fost primit pe Cluj-Arena. ,,Sunteți cel mai grozav public din lume! Sunt atât de departe de casa mea, dar să fiu aici, acum, este o binecuvântare. Cu voi alături sunt acasă!”

Cu un show live în care a inclus piese din cel mai recent album intitulat ,,This Things Happen Too” sau producțiile cu care rapper-ul a ajuns în toate clasamentele lumii, G-Eazy a prezentat, în exclusivitate pentru fanii festivalului UNTOLD, o piesă nouă, nelansată. Artistul american a fost extrem de emoționat de reacția publicului, care a cântat alături de el și a coborât în mijlocul celor aflați pe Cluj-Arena unde a făcut o baie de mulțime.

,,I love you! I love you! I love you! You are the best crowd in the world!” au fost cuvintele lui G-Eazy pentru fani.

Maestrul stilului ,,future house”, olandezul Don Diablo, a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu un DJ set de aproape două ore, pregătit special pentru cea de-a șaptea ediție din magia UNTOLD, Don Diablo și-a salutat fanii în limba română: ,,Bună seara, România!” și a continuat prin a spune: ,,E minunat să fiu acasă în această seară. UNTOLD mi-a fost dor de tine!”

De la piese clasice, versiuni remix ori piese incluse în noul său album, „FOREVER”, fiecare moment din live-ul olandezului a generat o euforie uriașă. Don Diablo, care ocupă locul 7 în Top 100 DJ Mag, a făcut un cadou fanilor UNTOLD o producție nouă, nelansată, a dansat alături de ei și a purtat pe umeri drapelul României.

Creatorii UNTOLD au pregătit momente speciale, în premieră, pentru toate cele patru zile magice de festival. Germanul Paul Kalkbrenner a ajuns pentru prima dată pe mainstage, iar show-ul său live a oferit fanilor festivalului o călătorie plină de emoție prin cultura techno underground.

Toată lumea a cântat pe Cluj-Arena în momentul în care Kalbrenner a inclus în live set-ul său o producție iconică, ,,Sky and Sand”. A fost un moment autentic de bucurie și pentru DJ-ul german, dar si pentru zecile de mii de oameni aflați la mainstage. La finalul show-ului, Paul Kalkbrenner a făcut o reverență în fața fanilor UNTOLD.

Un ,,crowd control” dus la nivelul următor, așa poate fi descris DJ set-ul fraților Thivaios aka Dimitri Vegas & Like Mike de la cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD.

,,Ați rămas cel mai grozav public din lume. Ne-a fost tare dor de voi. Anul trecut nu am reușit să fim împreună, dar pentru că sunteți acum, aici, vă mulțumim!”, a spus Dimitri Vegas.

Cel mai așteptat moment din live-ul celor doi DJ a fost celebrul ,,crowd control”, dar la această ediție a festivalului UNTOLD, Dimitri Vegas & Like Mike au încercat ceva nou, un crowd control în care publicul s-a mișcat opt pași în spate și opt pași în față. A fost un moment de conexiune intensă între fanii festivalului și cei doi DJ care se află în Top 5 cei mai buni DJ ai lumii, conform DJ Mag Top 100.

Finalul set-ului a fost unul surprinzător, cei doi au întrebat: ,,What do you want?” iar zecile de mii de voci de la mainstage au răspuns: ,,One last track!”

Dimitri Vegas&i Like Mike și-au încheiat live-ul cu emoția adusă de o piesă clasică ,,Sweet Caroline”.

Olandezul Chico Rose, producătorul/DJ-ul American Gryffin, Bassjackers, Dirty Nano și Damian & Brothers au făcut parte din line-up-ul de mainstage pentru cea de-a doua zi a poveștii magice UNTOLD.

Scenele secundare ale festivalului UNTOLD au fost oferit mix-ul perfect de stiluri muzicale

Templul techno, scena Galaxy, a fost gazdă pentru cele mai mari nume din cultura underground: legenda Richie Hawtin, alături de artista hard-techno Amelie Lens, Anfisa Letyago, germanul Marcel Flenger care a fost invitat în premieră la UNTOLD și Maceo Plex.

Ca de fiecare dată, cele mai cunoscute nume din trap, hip-hop, drum’n’bass sau dubstep au adunat mii de fani la scena Alchemy. În cea de-a doua zi a festivalului UNTOLD a fost creată o atmosferă magică la Alchemy, scenă care a fost gazdă pentru: DJ Snow & MC Agent, Aqila Atak, Albert NbN, Rava, Azteca, Nane, Deliric X Silent Strike sau britanicul Subfocus într-o sesiune b2b cu Wilkinson.

În această seară mainstage-ul își va deschide porțile pentru cea de-a treia zi a experienței UNTOLD cu: Almud, Kungs, B.U.G Mafia, Major Lazer Soundsystem, Kygo, David Guetta, Alok și Oliver Heldens.

Fanii pot intra în festival începând cu ora 14:00. Detalii pe untold.com și în aplicația mobilă UNTOLD.

Sursa: Realitatea de Cluj