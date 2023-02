PSD și-a cam învățat toate lecțiile în așteptarea anului 2024. În primul rând, a descoperit arta dialogului cu toată lumea și panaceul reprezentat de lipsa de trufie. În al doilea rând a învățat să aplaude reprezentațiile lui Klaus Iohannis și să lase publicul să decidă ce vrea să spună Marcel Ciolacu când își scote pălăria și afirma că președintele, Klaus Iohannis, e omul cel mai informat în cazul Bîstroe: a fost sesizat în repetate rânduri de servicii, are evidența clară a navelor care au tranzitat canalul Sulina și a celor care au trecut pe Bîstroe sau habar nu are de ce este pe acolo. Apoi PSD reușește sa fie o orchestră: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose vorbesc toți despre OMV, rotativă sau Bîstroe. Fiecare în felul lui. Pe alocuri se contrazic. Pe liniile mari se susțin reciproc. Dacă nu-ți place unul, treci la celalalt.

Gurile rele spun că lui Marcel Ciolacu i se pregătește ceva. Dar președintele Camerei Deputaților își vede liniștit de ordinea de zi parlamentară, pleacă la Baku și o liniștește pașnic pe președinta Republicii Moldova: investițiile economice sunt cel mai european plan de apărare a suveranității micuței republici de peste Prut. Apoi, Marcel Ciolacu știe foarte bine că nu există Făt Frumos cu sabia ruginită. Și veștile îngrijorătoare le primește cu zâmbetul pe buze și cu convingerea fermă că, decât să ai oile cele mai grase și să-ți zâmbească toți, este preferabil să-ți încerce vigilența fiecare pe rând și tu să-i întâmpini pe toți cu zâmbetul pe buze și brațele deschise. Pentru că publicul nu va agreea niciodată cuțitul înfipt în cel care este doar lapte și miere.

Dar cea mai eficientă lecție este să nu fi precum nucul bătrân și să-i bați pe toți la perspicacitate. Pe lângă PSD, tineri mai în formă sau mai tomnatici, precum George Simion și Victor Ponta, își etalează atuurile politice în voie. Orice dușmănie ar nutri Klaus Iohannis nu are cum să nu-și dea seama că, dacă ii pune piedică lui Marcel Ciolacu, medalia riscă să ajungă la George Simion și să nu o mai vadă în vecii vecilor înapoi.

În consecinta, PSD a tocit cam toate armele liberale și lansează provocarea : Cine vine cu Planul de țară cel mai competitiv? O provocare servită și interceptată tot de PSD. PNL și-a pierdut răbdarea de a construi pas cu pas după ce a văzut cum liderii săi au ieșit pas cu pas în afara careului central. Și când Sevil Shhaideh este achitată în dosarul Belina, chiar și DNA înțelege că e nevoie de alte standarde de performanță.

