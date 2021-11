Au apărut noi imagini ale podului suspendat de la Brăila, cel mai spectaculos proiect de infrastructură din România de după Revoluție. În filmările publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unul dintre inginerii de pe şantier descrie tehnologia folosită la constriurea podului. Este cel mai mare din țara noastră şi al treilea din Uniunea Europeană.

”În dreapta mea putem observa peretele perimetral care are o grosime de un metru, iar în spatele lui e peretele mulat care a fost executat până la 44 de metri în adâncime. Între ele se află un strat de hidroizolație. În ceea ce privește tehnologia de execuție au avut loc mai multe procese, s-au săpat cu graifere pereții mulați, s-au turnat până la minus 44 de metri, s-a construit grinda de coronament pentru a susține peretele mulat. După această etapă a urmat construcția peretelui perimetral. S-a ales tehnologia top-down care semnifică că se construiește de sus în jos. Se sapă, se armează, se cofrează, se betonează și apoi se decofrează. Alegerea acestei tehnologii s-a justificat prin rapiditatea execuției. Nu mai avem apă la blocurile de ancoraj după cum se vede. Pe viitor aici va exista și un sistem de dezumidificare care va menține umiditatea relativă sub 40% pentru a nu exista coroziune. Sub această valoare coroziunea nu se mai produce. Durata podului e asigurată pe 120 de ani. Pe blocul de ancorare, partea superioară, colegii mei desfășoară procedeul filării aeriene (care va dura aproximativ 4 luni dacă nu apar fenomene meteorologice nefavorabile) prin care întind firele cablurilor principale. Momentan se lucrează la 2 toroane fiecare toron având de fire cu diametrul unui fir de 5,38 de mm.