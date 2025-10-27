Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit luni seară la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în vizită oficială la București. La întâlnire a participat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej au fost acordate distincții care recunosc contribuția Patriarhului Bartolomeu I la promovarea dialogului interortodox și sprijinul oferit constant Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, a fost evidențiat rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate Centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie. El vine și la o zi după sfințirea picturii Catedralei Naționale, la care au luat parte mii de credincioși și oficiali români.

Duminică, Nicușor Dan a participat la acest moment alături de familie, declarând că edificiul este „născut din visul și credința multor români”.

Sursa: Realitatea Spirituala