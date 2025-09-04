Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat joi seară dacă premierul Ilie Bolojan ar putea să își dea demisia. Șeful statului nu a oferit un răspuns tranșant, alegând să sublinieze importanța stabilității politice și a funcționării coaliției de guvernare.

„O relație corectă, ne informăm, chiar astăzi am vorbit la telefon. Faptul că cele patru partide au intrat într-o coaliție care își asumă măsuri cu impact social este de salutat. În momentul acesta, coaliția funcționează, bineînțeles că oamenii au păreri diferite, dar discuțiile din cadrul coaliției sunt bune”, a declarat Nicușor Dan la Antena 1.

Întrebat direct dacă premierul ar putea renunța la funcție, șeful statului a răspuns că „important este că, în momentul ăsta, coaliția are deja două luni de funcționare și e foarte probabil ca al doilea pachet de măsuri să treacă în Parlament”. În opinia sa, ceea ce contează este ca guvernarea să rămână funcțională.

Nicușor Dan a mai adăugat că relația dintre președinte, Parlament și premier funcționează, iar România are în acest moment stabilitate politică. În plan uman, spune acesta, pot apărea tensiuni, dar coaliția rămâne unită.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că partidele din coaliție trebuie să își bazeze relațiile pe respect și solidaritate, pentru a menține încrederea între parteneri. El a avertizat că atacurile interne nu aduc beneficii nimănui.

Bolojan a mai precizat că va susține întotdeauna o colaborare bună cu președintele României și cu partenerii de guvernare, considerând acest lucru esențial pentru a obține rezultate maxime pentru țară.

Astfel, în ciuda tensiunilor apărute în spațiul public, liderii coaliției transmit mesaje de echilibru și responsabilitate, încercând să arate că Executivul rămâne stabil.

Sursa: Newsinn