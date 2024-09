Nicolae Ciucă a oferit noi explicații în cazul Nassiryia. Candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale a spus că, deși și-ar fi dorit să intervină, nu a putut din cauza limitărilor mandatului militar, riscurile fiind semnificative. Ciucă a condamnat denigrarea acțiunilor armatei române și a subliniat că, în timpul misiunii, s-a asigurat că nu își lasă soldații singuri, participând activ la planificarea și executarea acesteia.

„Am făcut în așa fel încât să ne îndeplinim misiunile. Nu puteam executa ofensive până nu se modifica mandatul. Riscam să dăm socoteală instanțelor militare. E obligatoriu să respecți mandatul pentru că altfel pui în pericol viețile militarilor și misiunea în sine.

Dacă au ceva cu mine că am intrat în politică, eu suport. Dar să nu denigreze și să nu ducă în derizoriu acțiunile armatei. O colegă care a fost acolo a fost sunată de fiică și a fost întrebată dacă a fost acolo sau nu. E inacceptabil așa ceva.

Puteam să stau deoparte. Un comandant poate sta deoparte. Niciodată nu mi-am lăsat militarii singuri. Mi-am planificat misiunea astfel încât să fiu cu ei. Am fost în mijlocul, fruntea lor, am modificat misiunea. Am reușit ca până dimineață să blocăm accesul.

Colegii mecanici mi-au semnat pe o hârtie de carton, o am și acum acasă. Împreună cu ei am schimbat roțile transportorului și ne-am putut întoarce acasă.

Și dacă am fi vrut să intervenim, nu puteam pentru că nu era zona noastră de responsabilitate.

E cel puțin dubios de ce nu au vorbit cu niciun militar la batalionul 26? Cei care au fost implicați. Ne-am dus cu o vestă de 18 kg și o cască, nu s-a plâns nimeni, nici nu ne plângem, dar să duci în derizoriu ința, spiritul României să intre în NATO și să îl batjocorești pentru un demers de politică lipsită de conținut mi se pare prea mult. E inacceptabil. Să nu se lege de armata română. A făcut parte la întreg demersul la aderarea la NATO. A fost un vis al nostru. Deja mi se pare că se depășesc niște limite. Nu am făcut afaceri, nu am făcut alte chestiuni ca alți politicieni”, a spus Nicolae Ciucă

Întrebat dacă își pariază candidatura pe aceste informații, Nicolae Ciucă a răspuns: „Ce ține de armată? Pariez candidatura și nu numai. Mi-am dorit atât de mult încât am sacrificat tot pentru ca armata română să poată avea echipamente moderne, structuri moderne, interacțiuni cu armatele mai dezvoltate decât noi”.

Sursa: Realitatea Din PNL