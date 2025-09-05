După 20 de ani de prietenie și colaborare politică, fostul șef al ANPC face o mutare îndrăzneață: părăsește partidul lui Dan Voiculescu, PUSL, însă nu și lumea politică!

Odată cu suspendarea lui Cristian Popescu Piedone din funcția de șef al ANPC, din cauza dosarului DNA, lucrurile au intrat într-o stare de silenzio stampa pentru fostul edil al Sectoarelor 4 și 5.

Întrebarea care se pune este ce va face acum Piedone pentru că e lesne de înțeles că nu va sta cu mâinile în sân.

Potrivit unor surse, Cristian Popescu Piedone ar reveni în viața politică, însă nu se știe încă și în ce formulă va face asta.

Cei mai mulți analiști politici au identificat nevoia unui partid nou pe eșicherul politic românesc, de sorginte suveranistă. Surse spun că se află în lucru înființarea unei formațiuni politice care să fie alături de oameni.