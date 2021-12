Omul de afaceri Bobby Paunescu a vorbit, duminică seara, la postul B1 TV, despre „revoluția furată din 1989”.

„Daca ar fi vinovati dintre cei care au furat Revolutia, trebuie vazut si cine le-a dat voie sa faca acest lucru”, a declarat Bobby Paunescu, duminica seara.

La dezbaterea organizata la postul B1 TV de Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, pe subiectul Revolutiei din 1989, au mai participat Doru Maries si Marius Bostan. Cei trei au facut o cronologie a dosarului Revolutiei.

„De ce ati vrut sa-l omorati pe Ceausescu, urmand ca, ulterior, sa aduceti niste oameni la putere care au distrus economia in proportie de 50%, in doi ani?”, l-a intrebat omul de afaceri Bobby Paunescu pe Doru Maries, iar acesta a replicat: „Personal, nu l-am omorat pe Ceausescu. In decembrie am iesit in strada din constiinta. Nu stiam de jocurile din afara, de cele care vor urma dupa caderea regimului Ceausescu. In 21 decembrie, am iesit in Bucuresti. Am iesit, ne-am expus, puteam sa murim. Am reusit sa miscam Bucurestiul in acea noapte. In 70% din apartamente, in acea noapte, lumina era aprinsa. Asta inseamna ca sunt ingrijorati pentru ca auzisera ca, la Universitate, s-a murit.”

„Ascultam Europa libera desi aveam 15 ani. Se auzea bruiat. Efectiv, te speria bruiajul. Povesti de la cald din Timisoara: „Eram 60 de oameni, ne-am pus la pamant, ne-am ridicat 5. Restul erau morti.” Eu nu cred ca oamenii aia… Incercam sa punem lucrurile pe fata. In 90-91, cand se vorbea despre Coposu, Ratiu… credeam in chestiune asta. Ulterior, incepand sa-i ascult, sa citesc, mi-am dat seama ca am fost pacalit. Aceiasi sunt mari comentatori si azi. Poate si ei au fost pacaliti, la randul lor”, a spus Bobby Paunescu.

„Legat de bruiaj, care pe 17 noaptea, am urmarit Europa libera, 18-20, 21 nu am mai urmarit ca eram in Piata. Posibil sa fi fost si unele trucuri care se practica la un anumit tip de eveniment. A iesit Bucurestiul in strada, dupa-amiaza de 21 decembrie, la ora de varf, conform documentelor pe care le detinem, rezulta ca noi am fost aprox 5.000 de oameni, din care aprox 2.500 erau de-ai lor – ofiteri, subofiteri, diplomati”, a povestit Doru Maries.

„Dintre cei care erau acolo, jumate erau pusi”, a completat Bobby Paunescu.

„Absolut! Din 2.500 de oameni, in jur de 1.000 au fost retinuti. Vreo 500, poate mai multi, au umplut spitalele. Nu stiu daca ne-am mai intors 500 din cei 2.500. Probabil ca unii au cedat presiunii si nu au mai venit a doua zi”, a adaugat Maries.

„Fiind azi in prag de razboi… Rusia cere niste lucruri, NATO a spus clar ca nu iese din Romania si Bulgaria. Foarte multe informatii apar, in special cele legate de cei care au furat Romania imi apar in casuta postala”, a subliniat Paunescu.

Potrivit lui Doru Maries, inainte de plecarea elicopterului, cand a intrat in sediul Comitetului Central, a gasit lazi de munitie abandonate.

„La 12.08, eu intru in Comitetul Central inainte de plecarea elicopterului. In hol erau lazile de munitie, pe doua randuri, si arme abandonate. A fost pus a acolo sa se traga cand noi vom ataca Comitetul Central. Am ajuns la etajul 6, unde am intalnit doi ofiteri. Am avut o altercatie dura cu ei”, a rememorat Maries.

„Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu au fost impinsi de catre oameni apropiati – gen. Stanculescu, spre acoperis”, a spus Paunescu.

„E adevarat, dar nici nu mai aveau alta solutie”, a completat Maries.

„Eu cred ca el ar fi ramas sa moara acolo”, a spus Paunescu.

„Corect era sa-l prinda revolutionarii si sa-l judece”, a spus Maries.

„Exact, aceea mi se parea o revolutie”, a punctat Bobby Paunescu.

„In dimineata de 22, armata clacheaza si se retrage. Tancurile erau acaparate deja in Piata Rosetti de catre revolutionari. Unii lucrau la 23 august, stiau sa le manevreze. Au preferat sa se retraga. Poate e o chestiune de onoare a Armatei ca s-a retas din fata noastra sa nu traga in noi”, a mai spus Maries.

„Era mai greu pentru cei care urmau sa fure Revolutia… nemultumirea era imensa, toti voiau schimbarea. Puterea nu mai era la Nicolae Ceausescu, ci la sotie si la mai multi, ca Postelnicu. Dinca a avut o prestata onoranta – „Am gresit, am facut, sa fiu omorat sau orice.” Postelnicu spunea ca s-a ocupat de pompieri. El era seful tuturor. El si doamna faceau toata treaba”, a spus Paunescu.

„Nu am avut niciun fel de intentie de distrugere a tarii. Nu am certificat de revolutionar. Am facut-o din constiinta. E vorba despre momentul plecarii lui Ceausescu. In timp ce aveam alercatia cu doi revolutionari care m-au urmat, s-a desprins elicopterul. In acel moment… regimul a capitulat. Ce se intampla in perioada revolutiei de catifea de la 12:08 si 18:30 cand incepe sa se traga e cam asa: Ion Iliescu, care e beneficiarul nr 1 a tot ce s-a intamplat dupa 22 decembrie, e la munca pana la ora 13. Atunci, ia legatura cu generalul de la Directia 1. Conform declaratiei acelui domn comandant de la Directia 1… Am luat legatura cu Ion Iliescu si mi-a spus sa ne intalnim la 1 la Ministerul de Interne, la Stanculescu. Pleaca, se intalnesc si decid sa revina la Comitetul Central pentru a se prezenta multimii, sa vorbeasca din balcon, avand doua planuri: 1. planul linistit, cand multimea ii accepta, si 2, multimea ii respinge. Din Comitetul Central, Iliescu se adreseaza multimii cu „stimati tovarasi”. Multimea spune: „Nu suntem comunisti!”. Se retrag in birou la Comitetul Central si dau drumul la contrarevolutie. E clar diversiune cap coada incepand cu 22 decembrie, planificata de catre ei in Ministerul de Interne, au venit cu planurile gata facute. Ceausescu decreteaza stare de urgenta”, a mai spus Maries.

Potrivit omului de afaceri Bobby Paunescu, parte din cei aratatai presei interne ca oameni ucisi la Timisoara si Bucuresti erau oameni decedati in alte conditii.

„Aceste 42 de cadavre aduse cu masina frigorifica, in saci, la Bucuresti… au fost identificate, a existat un proces in care au fost condamnati. Cei 42 sunt identificati, mai putin 2, deci 40. Nu se pune problema ca sunt straini scosi din morminte”, a spus Maries.

„Aceste confuzii pot crea aceste diversiuni astfel incat sa nu se mai stie. Ati inceput o revolutie sa schimbati un sistem si ati ajuns ca a venit tatal lor si tocmai aia care se luptau sa scape de Ceausescu au venit la putere. Asa pare”, a punctat Paunescu.

„De ce n-am continuat? Pentru ca noi ne-am facut datoria, am riscat, am iesit cu piepturile goale in fata tancurilor. 2 milioane de gloante s-au tras. Din punctul nostru de vedere, eu cu arma in mana la 12.10-12.12, cand il vad pe seful garzilor patriotice ca-mi iese in fata… n-am tras in niciunul, din contra, le-am oferit tigari si am vazut o detensionare in acel birou. Am abandonat arma. Am adunat toate armele, nu am avut intentii agresive. Diversiunea inceputa a creat panica”, a mai spus Maries.

„Au inventat un Monitor oficial, era Buletin oficial. Tot ce a facut Ion Iliescu, toate decretele prin care a inceput distrugerea economiei s-au facut ilegal. Iliescu nu a fost niciodata nimic. Si nu numai el, ci si Petre Roman si toata sleahta”, a adaugat Maries.

„E important, sunt foarte multi ani de atunci, se va termina si cu prima republica dupa Nicolae Ceausescu si va incepe a doua republica pentru ca oamenii s-au saturat. Cei care se simt cu musca pe caciula, faceti un pas in spate. A doua republica se va intampla cu siguranta si asta o cere populatia. Azi, 90% sunt impotriva regimului. Nu are o vina premierul pentru ca e un sistem intreg care este corupt dedesubt. Ma intereseaza cetateanul si economia Romaniei. Pentru noi, e important nivelul de trai al cetateanului. Marea majoritate sunt impotriva cetateanului. In locul unei fabrici care aveau procente din pietele din Europa de Vest s-au consruit blocuri. Erau depasite moral, dar se puteau retehnologiza”, a declarat Bobby Paunescu.

„Apropo de distrugerea economiei, dupa crima din decembrie 1989, azi avem o alta Romanie, in UE si NATO. Dar, din punct de vedere economic, dupa aceasta crima s-a creat posibilitatea de devalizare a intregii economii nationale, Ion Iliescu si Petre Roman sunt principalii vinovati – tot guvernul din 90, principalul vinovat. Plecarea valutei din Comitetul Central a inceput din acea noapte. Saci cu bani, lei si valuta au fost furati. Au dat foc Muzeului National, Bibliotecii Nationale. Practic, teroristii au impuscat si in tablouri, in inima si frunte. Unde au plecat tablourile la reconditionat si daca s-au intors originalale – asta e intrebarea. In 22 decembrie, in jurul orei 3, am gasit o tabla de sah din fildes pe o balustrada. Am avut grija de ea s-o dau s-o predau Armatei. Am vazut-o pe Magheru, se deschisese o consignatie, am vazut-o la vanzare acolo”, a mai povestit Maries.

„In decembrie 1989, eu si colegii care am iesit in strada pentru libertate cu certitudine am facut un lucru bun. Regret ca au murit oameni, peste 1.200 au murit atunci, dar si altii dupa. Ce am facut in ceialti 32 de ani scursi de atunci? Am facut ce trebuia – trebuie sa stabilim adevarul a ceea ce sa intamplat de atunci pana azi. Am facut tot ce a fost omeneste posibil sa mentinem toate aceste dosare in viata”, a mai spus Maries.

„Sufletul curat si obiectivul sunt mai importante decat orice. Trebuie sa felicitam si cea mai mare parte a justitiei din Romania care a dat o rezolutie legat de Mineriada. Trebuie recunoscut faptul ca deja am inceput sa ne uitam pe partile din istoria Romaniei care n-au fost judecate”, a incheiat Bobby Paunescu.