Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași „fără nicio explicație și fără nicio discuție” și a cerut demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, unde au murit șase copii.

„Practic, în perioada 15 septembrie – 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situației”, a declarat ministrul.

Ministrul a declarat că un bebeluș de trei luni a fost transferat la București.

„Discutăm despre nouă pacienți infectați cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, șase au decedat.

În momentul de față, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în București, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalți doi pacienți care au rămas în această unitate santitară, sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a mai explicat Rogobete.

6 copii care au fost internaţi la unitatea sanitară amintită au murit în ultimele zile, fiind infectați cu o bacterie a cărei sursă nu a fost descoperită încă.

Mai multe anchete sunt în desfășurare în legătură cu acest caz și a fost înființată o celulă de criză.

Au fost date amenzi atât unor medici de la spitalul de copii, cât și unității sanitare.

Între timp, Secția ATI, unde au avut loc decesele, a fost închisă temporar.

Personalul medical este testat și obligat să respecte măsuri stricte de igienă