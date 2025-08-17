Ministerul Sănătății va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost redirecționați abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat, a anunțat, duminică, pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, prin formularul care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerul Sănătății pacienții vor putea transmite spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul spre care a fost redirecționat pacientul și costurile impuse.

‘În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că ‘nu mai sunt locuri’, ‘s-a terminat plafonul’, ‘CT/RMN este stricat’, ‘laboratorul nu funcționează’ sau că ‘nu există condiții’ – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă și nedemnă. Am spus ferm și repet: activitatea medicală în privat se desfășoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților.

Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunați, care țin acest sistem pe umeri și care fac tot ce le stă în putință pentru a ajuta. Însă există și excepții, iar acestea nu ne fac bine. Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false’, a scris ministrul pe Facebook.

Sesizările care vor fi transmise Ministerului Sănătății vor fi analizate de specialiștii instituției și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat.

‘Ca ministru al sănătății, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare. Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista. Sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienții nu sunt singuri. Nici medicii care acționează corect, gândindu-se la binele omului pe care îl au în față. Acest personal medical, de bună-credință, are Ministerul Sănătății alături – până la capăt’, a mai transmis Rogobete.

