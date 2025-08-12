Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de ordin pentru organizarea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului 2026, precum și pentru admiterea la liceu. În documente se regăsesc atât datele examenelor propriu-zise, cât și ale simulărilor. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura între 22 și 26 iunie 2026. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 2 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 9 iulie. Simularea este programată în perioada 16-18 martie 2026.

Înscrierea elevilor la Evaluarea Națională se face între 8 și 12 iunie, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. Probele scrise sunt: Limba română – 22 iunie, Matematica – 24 iunie, Limba maternă – 26 iunie. Rezultatele inițiale se afișează pe 2 iulie, contestațiile se depun între 2 și 4 iulie, iar rezultatele finale se dau pe 9 iulie.

Bacalaureatul 2026 va începe pe 8 iunie cu probele orale, iar probele scrise se vor desfășura între 29 iunie și 3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 13 iulie. Simularea Bacalaureatului este programată între 23 și 26 martie 2026. Înscrierea candidaților are loc între 2 și 4 iunie, iar cursurile pentru clasele terminale se încheie pe 4 iunie.

Probele de competențe se vor desfășura între 8 și 17 iunie, iar probele scrise în perioada 29 iunie – 3 iulie. Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie, contestațiile se depun între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale se afișează pe 13 iulie. Simularea Bacalaureatului prevede următoarele date: 23 martie – Limba română, 24 martie – proba obligatorie a profilului, 25 martie – proba la alegere, 26 martie – Limba maternă, cu afișarea rezultatelor pe 16 aprilie.

